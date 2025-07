Ministra de Educación, Lucy Molinar, asegura que el lunes 14 de julio ‘el sistema estará normalizado’

La ministra de Educación, Lucy Molinar, aseguró en conferencia de prensa que el próximo lunes 14 de julio “el sistema estará normalizado”, haciendo referencia a la huelga de docentes que se mantiene desde hace ya más de dos meses.

“Tenemos el deber de tener un docente en cada aula, y lo vamos a hacer cumplir”, afirmó.

Molinar sostendrá la tarde de este viernes 11 de julio una reunión con grupos magisteriales, sin especificar cuáles serían los gremios.

Los distintos gremios consultados aseguraron a La Prensa que dicha reunión será en Cárdenas junto con representantes del Consejo Nacional de la Empresa Privada (Conep).

Los gremios han reclamado, entre otras cosas, el pago de salarios a pesar de no haber trabajado, a lo que se ha negado el presidente José Raúl Mulino.

Consultada sobre los estudiantes graduandos, Molinar reconoció que son los más afectados, ya que solo han tenido un año completo de clases desde que ingresaron a secundaria durante la pandemia.

“Con ellos hay que hacer un especial énfasis”, señaló, y mencionó que las universidades ya han comenzado programas de reforzamiento específicos para estos alumnos.

Respecto a las evaluaciones del primer trimestre, perdido en su mayoría debido a las protestas por las reformas a la Caja de Seguro Social, la ministra informó que las calificaciones podrán subirse posteriormente al sistema SIASE, una vez que los estudiantes hayan sido nivelados.

Aclaró que las becas serán pagadas y pidió a las familias enfocarse en lo esencial: que los estudiantes aprendan. “La nota no es que no nos importe; nos importa el conocimiento”, recalcó.

Además, la ministra afirmó que los maestros reemplazados mediante el Decreto Ejecutivo N° 17 del 24 de junio de 2025, que permite una contratación expedita a posiciones que el Ejecutivo, seguirán el debido proceso legal y administrativo, con la posibilidad de apelaciones para quienes así lo requieran.

La conferencia se da en el marco del lanzamiento de la campaña “Elijo Aprender”, dirigida a estudiantes, padres de familia y docentes, con el objetivo de recuperar el conocimiento perdido durante los periodos de interrupción escolar.

Según la ministra, la campaña busca motivar a los jóvenes a elegir activamente el aprendizaje y contempla la impresión y distribución de guías educativas físicas en zonas donde el acceso a internet es limitado.

“Mañana sale el primer paquete, creo que son como 40 mil guías para las comarcas”, informó Molinar.

Los gremios han reclamado, entre otras exigencias, el pago de salarios correspondientes a los meses en que no impartieron clases. No obstante, el presidente José Raúl Mulino ha sido enfático en que no se realizará ningún pago retroactivo a docentes que no trabajaron durante el paro.

“El que no trabajó, no cobró y no cobrará. No hay marcha atrás”, reiteró Mulino durante conferencia de prensa este jueves 10 de julio.

De igual forma, Molinar señaló el pasado 4 de julio, que no firmaría ningún finiquito de huelga, en respuesta a la solicitud hecha por los gremios magisteriales, quienes habían condicionado su regreso a las aulas el pasado lunes 7 de julio.

Ante esto, el secretario general de la Asociación de Profesores de la República de Panamá (Asoprof), Fernando Ábrego, argumentó que todas las huelgas son, por definición, acciones unilaterales de los trabajadores y que corresponde a los tribunales de justicia, no al ministerio, determinar su legalidad.

Al menos 500 docentes que han estado en paro de labores desde el pasado 23 de abril, están enfrentando procesos administrativos por parte del Meduca por “abandono del cargo”.