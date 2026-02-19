Ministra Molinar espera que reforma educativa sea aprobada este año: ‘No será un proceso eterno’

NOTICIA. Contenido con base en hechos observados o verificados por el reportero, o con base en fuentes conocedoras de la temática.

La ministra de Educación, Lucy Molinar, espera que el país tenga aprobada su nueva ley educativa este año, al tiempo que afirmó que el proceso de consultas “no será eterno”.

Molinar adelantó que ya han sostenido cerca de 24 reuniones con diferentes sectores vinculados al sector educativo y que a la mayoría se les ha pedido que presenten sus propuestas.

“Lo que queremos es asegurarnos de que haya una participación suficientemente amplia”, afirmó este jueves 19 de febrero Molinar en Telemetro Reporta.

“Esto no va a ser un proceso eterno, de esos que se acostumbran con diálogos que no terminan, o que terminan en un anaquel. Pero yo creo que este año tenemos que tener listo un documento aprobado en la Asamblea”, agregó.

La titular de Educación reiteró que Panamá no puede seguir con una legislación educativa de hace 80 años y que se tiene que hacer un esfuerzo para actualizarnos.

“Nosotros lo que estamos haciendo con este rediseño curricular es constituir una institución que se llama: Equipo Nacional de Actualización Curricular, para que en Meduca eso sea una constante, un equipo establecido. Tenemos también un equipo nacional de capacitación docente. Ahí hay gente con una categoría y una capacidad que a mí me llena de mucho orgullo”, agregó.

La ministra de Educación expresó que apelará a la conciencia de todos los diputados de que con este tema no se puede jugar, haciendo alusión que al final se pueden dar cambios a la propuesta original en el legislativo. “Yo no creo que pueda ser un documento intocable, pero sí quisiera que no entrara en calle arriba y calle abajo”.

Adelantó que todas las propuestas que están recibiendo en esta fase de consultas serán revisadas, para luego ser integradas, lo que llevará a proponer la nueva ley de reforma educativa.