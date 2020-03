Ministra Turner: No es el momento para un paro de labores

La ministra de Salud, Rosario Turner, indicó este lunes 2 de marzo que se identifica con las aspiraciones de los funcionarios del Hospital San Miguel Arcángel, de San Miguelito.

No obstante, enfatizó que no es el momento para realizar un paro de labores por aspiraciones [salariales] que no son nuevas.

Agregó que ordenó a su equipo de trabajo para que se instale una mesa de diálogo con los funcionarios de este centro hospitalario.

Ministra Rosario Turner: "No es el momento ni para paro ni para huelgas porque el deber superior colectivo es la salud de los panameños y panameñas", desde la instalación de la Comisión de Asesoría por el Coronavirus. Video Raúl Valdés. Más detalles en https://t.co/8sL1R1Wp1x pic.twitter.com/hzovIUD6N5 — La Prensa Panamá (@prensacom) March 2, 2020

Este 1 de marzo Turner hizo un llamado a los funcionarios del Hospital San Miguel Arcángel para que desistan del paro prorrogable programado para este lunes, ya que aseguró que se pone en riesgo la atención de los usuarios de este centro médico.

Un grupo de funcionarios del centro médico exige pagos atrasados desde 2017.

Por ello, se reunieron con las autoridades de salud y al final de la reunión se acordó buscar los mecanismos administrativos para resolver las exigencias.