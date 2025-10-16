Panamá, 16 de octubre del 2025

    FORMACIÓN MÉDICA

    Ministro Boyd admite problemas complejos en internados médicos del país

    Aleida Samaniego C.

    El ministro de Salud, Fernando Boyd Galindo, reconoció este jueves, durante la conferencia semanal del presidente de la República, José Raúl Mulino, que el proceso de asignación de plazas para los internados médicos en Panamá es un problema de larga data y complejo. Este proceso no se limita únicamente al otorgamiento de plazas, sino que también involucra la docencia y la infraestructura hospitalaria necesaria para la formación de los internos.

    Durante su intervención, Boyd Galindo explicó que, desde que asumió el gobierno, se ha trabajado con expertos nacionales, médicos y representantes de gremios en una mesa de trabajo para solucionar la situación.

    Destacó que su administración logró nombrar a 805 internos en primer año y 704 en segundo, saldando la mora de nombramientos acumulada por gobiernos anteriores. Este año se nombraron 294 nuevas plazas, incluyendo 37 que habían quedado pendientes de procesos anteriores.

    El ministro detalló que las limitaciones en los hospitales, donde se realiza la docencia práctica, restringen la cantidad de internos que pueden ingresar, lo que complica la cobertura total de plazas. “El internado es complejo porque, además, tiene que ver con docencia y la capacidad de los hospitales”, explicó Boyd Galindo.

    Asimismo, recordó que la ley que regula los internados médicos data de 1959, por lo que cualquier cambio requiere la aprobación de la Asamblea Nacional y no puede ser modificado únicamente mediante decreto ejecutivo. El proceso también implica evaluar a los egresados de las universidades de medicina, así como la calidad de la formación que reciben.

    El ministro aseguró que se hará un esfuerzo adicional este año para cubrir las plazas pendientes, mientras se trabaja en las reformas necesarias para evitar que el problema se repita en el futuro.

    Los médicos recién graduados que están en espera de una plaza de internado han acudido a la Asamblea Nacional en búsqueda de apoyo.

