Ministro de Ambiente ordena revisar vigencia de estudio ambiental del proyecto Vista Azul

NOTICIA. Contenido con base en hechos observados o verificados por el reportero, o con base en fuentes conocedoras de la temática.

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La advertencia de Navarro surge luego de varias publicaciones de La Prensa, en las que residentes de unas 70 barriadas de Condado del Rey, en el distrito de San Miguelito, manifestaron preocupación.

El ministro de Ambiente, Juan Carlos Navarro, reaccionó este domingo 10 de mayo ante la posible reactivación del proyecto urbanístico Vista Azul, ubicado cerca del área de Condado del Rey, con una orden directa a su equipo técnico: verificar si la iniciativa cuenta con un estudio de impacto ambiental aprobado y vigente.

“Ya procedí a solicitar que investiguen si ese proyecto, Vista Azul, tiene un estudio de impacto ambiental aprobado y vigente”, expresó el funcionario, en medio de crecientes cuestionamientos ciudadanos sobre el desarrollo inmobiliario, que vuelve a generar tensiones en el norte de la capital.

La advertencia de Navarro surge luego de varias publicaciones de La Prensa, en las que residentes de unas 70 barriadas de Condado del Rey, en el distrito de San Miguelito, manifestaron preocupación por el reinicio de un proyecto que permaneció paralizado durante más de una década.

Gracias por tu denuncia Alvaro. Ya procedí a solicitar por fvr investiguen si ese proyecto tiene Estudio de Impacto Ambiental aprobado y vigente @MiAmbientePma — Juan Carlos Navarro (@juancanavarro) May 9, 2026

Los moradores sostienen que la zona ya enfrenta serios problemas de movilidad, presión sobre los servicios públicos y deterioro de la calidad de vida, por lo que temen que una expansión urbanística de gran escala agrave aún más la situación.

Las inquietudes no son nuevas. Desde los primeros intentos de desarrollar Vista Azul, comunidades como Altos del Country, Villa Vizcaya, Bosques de Cibeles, Limajo, Altos de Panamá y Condado del Rey protagonizaron protestas y acciones de resistencia para defender sus residencias y exigir estudios técnicos que evaluaran el impacto real del proyecto sobre el entorno urbano y ambiental.

Vista Azul fue aprobado mediante la Resolución 223-2011 del Ministerio de Vivienda y Ordenamiento Territorial (Miviot), emitida el 16 de mayo de 2011, bajo la figura de un Esquema de Ordenamiento Territorial (EOT). El plan contempla un polígono de al menos 200 hectáreas y se proyecta como uno de los desarrollos urbanísticos de mayor extensión en el área norte de la ciudad capital.

Los estudios

El estudio ambiental aprobado originalmente para el proyecto Vista Azul perdió vigencia luego de que el proyecto permaneciera paralizado durante más de una década sin llegar a ejecutarse. Ahora, la empresa promotora activó recientemente una fase de consultas comunitarias como paso previo a la elaboración de un nuevo estudio ambiental, requisito indispensable para reactivar el megaproyecto.

No obstante, el documento aún no ha sido presentado formalmente ante el Ministerio de Ambiente, por lo que la viabilidad del desarrollo continúa bajo incertidumbre, mientras crece la inquietud entre residentes de Condado del Rey y áreas vecinas.

Actualmente, dos parcelas pertenecientes a Grupo Arango son desarrolladas por la promotora MS Norte, S.A., empresa que ha sostenido reuniones comunitarias para explicar el alcance de la primera fase del proyecto, denominada Condado Norte, parcelas 2 y 3. Entre las obras previstas destaca la construcción de una vía de acceso conectada al Corredor Norte, infraestructura que también ha generado inquietud entre los residentes por el posible aumento del tráfico vehicular.

El plan maestro de Vista Azul abarca territorios de los distritos de Panamá y San Miguelito y se extiende a ambos lados del Corredor Norte hasta áreas cercanas a las faldas del Templo Bahá’í. No obstante, la primera etapa del desarrollo impactará exclusivamente terrenos ubicados en el corregimiento Amelia Denis de Icaza.