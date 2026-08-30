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    EDUCACIÓN PANAMEÑA

    Ministro de Educación Ventura Vega buscará reunirse con gremios docentes

    El ministro de Educación, Ventura Vega, buscará reunirse con gremios docentes y otros sectores para impulsar cambios en el sistema educativo. También planteó revisar los 34 bachilleratos y la carga administrativa de los docentes.

    Aleida Samaniego C.
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    Ministro de Educación Ventura Vega buscará reunirse con gremios docentes
    Ventura Vega, ministro de Educación. Foto/Cortesía

    El ministro de Educación, Ventura Vega, anunció que buscará reunirse con los gremios docentes, trabajadores, empresarios y representantes de las universidades para definir una ruta que permita modernizar el sistema educativo panameño.

    +info

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    El anuncio se produce mientras dirigentes de gremios como la Asociación de Profesores de Panamá (Asoprof), Asociación de Educadores Veragüenses (AEVE), entre otros, han señalado que todavía no han sostenido reuniones con el nuevo titular del Ministerio de Educación (Meduca).

    Vega hizo las declaraciones ayer durante una gira de trabajo en la provincia de Los Santos, donde planteó la necesidad de incorporar a los distintos sectores a la discusión sobre el futuro del sistema educativo.

    “Con toda la población panameña me voy a reunir en aras de tener una educación moderna”, afirmó.

    El ministro dijo que atenderá a docentes de todas las categorías y edades, aunque advirtió que las conversaciones también deben traducirse en compromisos y cambios.

    “También vamos a tener que hacer compromisos porque tenemos que modernizar la educación nacional”, sostuvo.

    Revisar la carga de los docentes y los bachilleratos

    Entre los asuntos que Vega considera necesario revisar está la carga administrativa de los docentes, incluido el tiempo que dedican al planeamiento de sus clases.

    A su juicio, se debe evaluar si los mecanismos actuales realmente contribuyen a mejorar la enseñanza.

    “Ya nos sabemos de memoria el planeamiento porque eso es lo que nos dice la ley. Eso no puede seguir así”, manifestó.

    Vega también planteó revisar la pertinencia de los 34 bachilleratos que ofrece actualmente el sistema educativo.

    “Tenemos que ver hacia dónde van los 34 bachilleratos, si realmente están beneficiando a la población. Graduamos muchachos y después, ¿dónde trabajan?”, cuestionó.

    El ministro sostuvo que la discusión debe abarcar todos los niveles, incluida la educación universitaria.

    “Tenemos que reorientar la educación nacional de todos los niveles, incluyendo la universitaria”, señaló.

    También dijo que conversará con representantes del Consejo de Universidades, trabajadores y empresarios.

    “Todos los sectores tenemos que hablar porque la educación es de la población”, recalcó.

    Ministro de Educación Ventura Vega buscará reunirse con gremios docentes
    Ventura Vega, ministro de Educación realiza recorrido en la escuela Juana Vernaza, en Guararé, provincia de Los Santos. Foto/Cortesía

    Computadoras, a la espera de procesos legales

    Vega también se refirió al programa de entrega de computadoras para estudiantes, que, según explicó, continúa entre las prioridades del presidente de la República.

    Recordó que desde el inicio de su gestión estableció dos principios para abordar este y otros asuntos: diálogo y respeto a la ley.

    Explicó que existe una auditoría de la Contraloría y un recurso presentado ante la Procuraduría General de la Nación, por lo que el Meduca debe esperar los resultados antes de tomar decisiones.

    “No puedo ir por encima de la ley”, afirmó.

    El ministro aseguró, no obstante, que existe un compromiso del presidente de la República con fortalecer el acceso a la tecnología en las escuelas.

    “Hay un compromiso del presidente de la República de ayudar en la tecnología para la educación”, dijo.

    Durante la gira, Vega visitó la escuela Juana Vernaza, en Guararé, provincia de Los Santos, donde evaluó con la comunidad educativa las condiciones del plantel y anunció que se buscarán alternativas para convertirlo en un colegio de primera categoría.

    Aleida Samaniego C.

    Editora sección sociedad

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