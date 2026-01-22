Ministro de la Presidencia inspecciona el Anillo Hidráulico Este que alcanza 94% de avance y entra en fase final de interconexión

NOTICIA. Contenido con base en hechos observados o verificados por el reportero, o con base en fuentes conocedoras de la temática.

Las autoridades del Consejo Nacional para el Desarrollo Sostenible (Conades) y del Instituto de Acueductos y Alcantarillados Nacionales (Idaan) se preparan para realizar el proceso de interconexión del Anillo Hidráulico Este con la tubería de impulsión que conducirá hacia los tanques de almacenamiento cerca de 10 millones de galones de agua, lo que garantizará el suministro a más de 500 mil residentes de Panamá Este.

El proyecto del Anillo Hidráulico Este avanza hacia su etapa decisiva con un 94 % de ejecución y se consolida como una de las principales obras destinadas a mejorar el abastecimiento de agua potable en Panamá Este. Autoridades de Conades y del Idaan se alistan para iniciar la interconexión del sistema con la tubería de impulsión que alimentará los tanques de almacenamiento del área.

Durante una inspección técnica a la obra, encabezada por el ministro de la Presidencia, Juan Carlos Orillac, junto al secretario ejecutivo de Conades, Antonio Manuel Tercero, se verificó que el sistema se encuentra operativamente preparado para realizar la interconexión del tanque de María Henríquez, programada para el último fin de semana de enero, seguida de las pruebas necesarias antes de su entrega oficial.

El proyecto permitirá almacenar cerca de 10 millones de galones de agua potable, lo que garantizará el suministro a más de 500 mil residentes de Panamá Este, una de las zonas con mayor crecimiento poblacional del país. Según las autoridades, el sistema ya cumple con las condiciones técnicas requeridas para iniciar su fase de pruebas y validación.

Orillac destacó que esta obra forma parte de los proyectos reactivados y acelerados durante los primeros 18 meses de gestión del presidente José Raúl Mulino, y subrayó que el acceso al agua potable fue definido como una prioridad desde el inicio del mandato. “Este proyecto representa una solución estructural al problema del agua en el área Este y un impacto directo en la calidad de vida de miles de familias”, afirmó.

Cortesía

Como parte de los avances, Conades informó que se completó la instalación de 10 kilómetros de tubería de hierro dúctil de 1,200 milímetros de diámetro, ubicados sobre la Ruta Expresa, infraestructura fundamental para la conducción del agua. Además, se incrementó la capacidad de almacenamiento con la construcción de los tanques de Altos de Tocumen (3.3 millones de galones) y María Henríquez (7 millones de galones).

Una vez realizada la interconexión con la tubería de impulsión del Idaan, se ejecutarán pruebas de hermeticidad, la desinfección de las líneas de conducción y la verificación de los equipos electromecánicos, pasos indispensables antes de la entrada en funcionamiento del sistema.

El Anillo Hidráulico Este permitirá integrar toda su red de conducción y almacenamiento al sistema de producción de la Planta Potabilizadora Federico Conte (Chilibre), fortaleciendo la capacidad de distribución y marcando un avance significativo en la solución de un problema histórico de abastecimiento en Panamá.

El proyecto Anillo Hidráulico Este, tiene un costo global de $148.89 y está a cargo de la empresa Coopisa.