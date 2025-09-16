Ministro de Salud pide nueva fecha para explicar situación del Hospital Nicolás A. Solano

NOTICIA. Contenido con base en hechos observados o verificados por el reportero, o con base en fuentes conocedoras de la temática.

El ministro de Salud, Fernando Boyd Galindo, informó a la Asamblea Nacional que no podrá asistir a la citación solicitada por la Comisión de Trabajo, Salud y Desarrollo Social para comparecer en el pleno legislativo el próximo miércoles 17 de septiembre, debido a compromisos internacionales previamente adquiridos.

En una nota dirigida a Carlos Alvarado, secretario general de la Asamblea Nacional, el titular de Salud solicitó reprogramar la sesión para el martes 7 de octubre de 2025, a las 9:30 a. m.

En la sustentación de la solicitud de cambio de fecha, se explicó que debe atender un viaje oficial previamente programado para participar en la Asamblea General de las Naciones Unidas y en la Asamblea de la Organización Panamericana y Mundial de la Salud (OPS/OMS).

La citación tiene como objetivo responder un cuestionario de 18 preguntas relacionadas con la situación del Hospital Nicolás A. Solano de La Chorrera, los servicios de salud y la cobertura a nivel nacional.

Boyd Galindo señaló que esta notificación fue recibida por su despacho el 9 de septiembre de 2025, “lo que nos deja un margen de preparación muy reducido. Esto adquiere mayor relevancia considerando que el cuestionario remitido consta de 18 preguntas que abarcan temas de alta complejidad y un volumen sustancial de información que requiere ser preparado con el debido rigor técnico y administrativo”, indicó.

Las interrogantes están vinculadas con denuncias de presuntas malas praxis y con la calidad de la atención en el Hospital Nicolás A. Solano, hechos que han salido a la luz pública en los últimos meses.

El ministro deberá responder el siguiente temario, que aborda temas de infraestructura, recursos humanos, distribución de personal, servicios de salud, cobertura, promoción de la salud, finanzas y administración:

Medidas del Minsa para el mejoramiento, reparación y acondicionamiento del Hospital Nicolás A. Solano.

Razones por las que algunas salas, como oncología, carecen de personal y equipo.

Explicación sobre la ausencia del servicio de neonatología en el hospital y en qué consiste el “protocolo nacional” que obliga a trasladar pacientes a otras instituciones.

Número de investigaciones administrativas y del Ministerio Público en los últimos 10 años relacionadas con praxis médica a nivel nacional y en Panamá Oeste.

Cantidad de médicos especialistas clínicos a nivel nacional y su distribución, incluyendo los que laboran en el Hospital Nicolás A. Solano.

Número de jóvenes que se gradúan de medicina versus los que logran obtener una plaza laboral.

Plazas de internado abiertas y contrataciones realizadas en 2023, 2024 y 2025.

Plazas abiertas para especialidades clínicas por provincia en 2023, 2024 y 2025, incluyendo las especialidades ofertadas.

Presupuesto destinado a la creación de nuevas posiciones para médicos especialistas.

Planificación a corto, mediano y largo plazo para la apertura de plazas y capacitación de médicos generales, así como la fecha de próxima apertura de plazas para médicos internos.

Mecanismos de supervisión del cumplimiento de horarios de médicos generales y especialistas, y garantías para una atención oportuna y de calidad.

Planificación nacional del Minsa para atender las necesidades de salud en todas las provincias.

Plan a corto, mediano y largo plazo para fortalecer la atención de salud mental y emocional de la población.

Justificación de los costos de servicios e insumos, como el precio del oxígeno en Panamá Oeste en comparación con otros hospitales.

Campañas de prevención realizadas en el último año, presupuesto utilizado y resultados obtenidos.

Atrasos en el pago de horas extras al personal médico en Panamá Oeste.

Entidades o mecanismos que fiscalizan la compra de insumos y servicios en las regionales de salud.

Presupuesto anual destinado a la limpieza hospitalaria y justificación de las condiciones actuales de los hospitales (infraestructura, alimentación, dotación de personal).

Investigaciones lideradas por el Minsa sobre la calidad del agua, carne, vegetales, frutas y semillas; resultados y si estos datos son públicos.