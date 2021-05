Ministro Sucre reitera que descuido de las normas sanitarias ‘nos traería una posible tercera ola’

El ministro de Salud, Luis Francisco Sucre, advirtió que el hecho de que las vacunas se están distribuyendo a nivel nacional no implica que se deben descuidar las normas de bioseguridad, porque esto puede llevar a una tercera ola en el país de la Covid-19.

“Hasta este momento hay una cobertura del 14% de la población vacunada, eso es bueno, sin embargo no es suficiente todavía para que podamos decir que tenemos una inmunidad de rebaño, nos falta mucho para llegar al 70%, afirmó Sucre de acuerdo con una entrevista divulgada por el Ministerio de Salud (Minsa).

Sucre recordó que la vacuna refuerza el sistema inmune y da una garantía de más de un 90% de no contagiarse y un 98% de que si hay contagio la enfermedad no será grave, pero que el hecho de estar vacunados no puede llevar a las personas a bajar la guardia.

Además, que el hecho de estar distribuyendo no significa que no está pasando algo con la pandemia.

“Y descuidar las normas de bioseguridad, lo cual sí nos traería una posible tercera ola. No saquemos de nuestra mente esa posibilidad, que aún estamos en una pandemia. Es importante que todos nos cuidemos”, afirmó Sucre.

Las declaraciones de Sucre se dan luego de que en las últimas semanas se ha registrado un repunte de casos del nuevo coronavirus en diferentes regiones del país.

Aunado a esto, también las autoridades de Salud están investigando algunas actividades que se desarrollaron sin cumplir con las normas sanitarias, entre ellas el aforo permitido.