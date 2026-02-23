Panamá, 23 de febrero del 2026

    NoticiaNOTICIA. Contenido con base en hechos observados o verificados por el reportero, o con base en fuentes conocedoras de la temática.
    |
    SALUD PÚBLICA

    Minsa aclara que el distemper canino no se transmite a humanos y recomienda vacunación

    Getzalette Reyes
    El distemper canino, también conocido popularmente como moquillo, es una de las enfermedades virales más graves, contagiosas y potencialmente fatales que afectan a los perros en todo el mundo. Foto/Pixabay

    El Ministerio de Salud (Minsa) informó este lunes 23 de febrero a la población que el distemper canino, también conocido como moquillo, no es una enfermedad zoonótica, es decir, no se transmite de los animales a los seres humanos, por lo que no representa un riesgo para la salud de las personas.

    A través de un comunicado, la entidad hizo un llamado a la calma ante inquietudes ciudadanas y reiteró que esta enfermedad afecta exclusivamente a animales, principalmente a perros y otros carnívoros.

    No obstante, el Minsa recomendó a los dueños de mascotas mantener actualizado el esquema de vacunación de sus animales, especialmente perros y gatos, como medida fundamental para prevenir esta y otras enfermedades dentro de la población canina y felina.

    ¿Qué es el distemper canino?

    El distemper canino es una enfermedad viral altamente contagiosa que afecta a perros y a otras especies como hurones, mapaches y zorros, explica el Cornell University College of Veterinary Medicine (CVM) en su sitio web.

    El virus se transmite principalmente por gotículas respiratorias cuando un animal infectado tose o estornuda, aunque también puede propagarse por contacto con secreciones, orina o heces.

    Los síntomas pueden variar según la edad y el estado inmunológico del animal. Entre los signos más frecuentes se encuentran fiebre, secreción nasal y ocular, tos, letargo, pérdida de apetito, vómitos y diarrea. En casos graves, el virus puede afectar el sistema nervioso, provocando espasmos musculares, convulsiones o parálisis.

    En la actualidad no existe un tratamiento específico que elimine el virus, por lo que el manejo médico se basa en cuidados de apoyo para aliviar los síntomas y prevenir infecciones secundarias.

    La vacunación, la principal herramienta de prevención

    Las autoridades sanitarias reiteraron que la vacunación es la forma más efectiva de prevención. La vacuna contra el moquillo forma parte del esquema básico recomendado para perros desde las primeras semanas de vida y requiere refuerzos periódicos.

    El Minsa insistió en que, aunque la enfermedad no representa un peligro para los humanos, sí puede tener consecuencias graves e incluso mortales para las mascotas si no están protegidas.

