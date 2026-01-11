Panamá, 11 de enero del 2026

    NoticiaNOTICIA. Contenido con base en hechos observados o verificados por el reportero, o con base en fuentes conocedoras de la temática.
    SALUD PÚBLICA

    Minsa aclara situación del acondicionador de aire en el Hospital Nicolás A. Solano

    El Minsa reiteró que el Hospital Nicolás A. Solano mantiene sus operaciones con total normalidad y que los servicios de salud continúan funcionando de forma segura y eficiente

    Aleida Samaniego C.
    El Hospital Nicolás A. Solano, uno de los principales centros hospitalarios del país, ubicado en el distrito de La Chorrera, provincia de Panamá Oeste. Elysée Fernández

    El Ministerio de Salud (Minsa) informó que el contrato de mantenimiento preventivo con la empresa proveedora del servicio de climatización del Hospital Nicolás A. Solano culminó conforme a lo establecido y fue debidamente cancelado por la administración hospitalaria.

    La entidad precisó que la finalización de este contrato no ha representado ninguna interrupción del servicio ni ha dejado al hospital sin cobertura en el mantenimiento de los sistemas de aire acondicionado. En ese sentido, aseguró que en ningún momento el centro médico ha quedado sin aire acondicionado, ni se han visto afectados los servicios, las áreas clínicas o la atención a los pacientes.

    Asimismo, el Minsa señaló que, de manera anticipada, se realizaron las coordinaciones necesarias para garantizar la continuidad del servicio y evitar cualquier afectación antes de la salida del proveedor.

    La institución reiteró que el Hospital Nicolás A. Solano mantiene sus operaciones con total normalidad y que los servicios de salud continúan funcionando de forma segura y eficiente en beneficio de los pacientes.

