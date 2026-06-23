Minsa advierte sanciones y destitución por salir antes de finalizar la jornada laboral

NOTICIA. Contenido con base en hechos observados o verificados por el reportero, o con base en fuentes conocedoras de la temática.

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El Minsa advirtió sanciones que incluyen amonestaciones y destitución a funcionarios que abandonen sus puestos antes de finalizar la jornada o formen filas anticipadas para marcar salida, según una circular interna

El Ministerio de Salud (Minsa) endureció las reglas de cumplimiento de la jornada laboral y advirtió que los funcionarios que abandonen sus puestos antes de finalizar el horario o se agrupen anticipadamente para marcar salida podrían enfrentar sanciones que van desde amonestaciones escritas hasta la destitución.

La advertencia quedó formalizada mediante la Circular No. 016/DRH/2026, emitida el 15 de junio de 2026 por la Dirección de Recursos Humanos del Minsa y firmada por la magíster Yovana Castañedas V., directora encargada de Recursos Humanos.

El documento fue dirigido a directores nacionales, jefes de departamento de la sede y servidores públicos de la institución, con el objetivo de reforzar el cumplimiento de las normas internas que regulan la asistencia, la puntualidad y la permanencia en los puestos de trabajo.

De acuerdo con la circular, la institución ha detectado la persistencia de prácticas consideradas contrarias al reglamento interno, como el abandono anticipado de las áreas de trabajo para formar filas cerca de los relojes marcadores y esperar el momento exacto de la salida oficial para registrar la hora.

El Minsa recordó que, según lo establecido en la Resolución Administrativa No. 026-REC./HUM./DAL, de 19 de marzo de 2001, que adopta el Reglamento Interno de la institución, abandonar el puesto de trabajo antes de la hora de finalización de labores, sin autorización del jefe inmediato, constituye una falta administrativa.

En ese sentido, el artículo 49 del reglamento establece de forma explícita que esta conducta configura una infracción disciplinaria al tratarse del abandono del puesto antes de la hora establecida.

Sanciones disciplinarias contempladas

Sin embargo, la medida va más allá de un simple llamado de atención. La circular señala que estas acciones están tipificadas como faltas graves dentro del artículo 102 del mismo reglamento interno, lo que implica la aplicación de sanciones progresivas en caso de reincidencia.

Entre las medidas disciplinarias contempladas se incluye, en primera instancia, una amonestación escrita. Posteriormente, en caso de reiteración, pueden aplicarse suspensiones de dos, tres o cinco días. En los casos más graves o de reincidencia continua, la sanción puede escalar hasta la destitución del cargo.

La Dirección de Recursos Humanos también enfatizó la responsabilidad de los jefes inmediatos y supervisores, quienes deberán velar por el cumplimiento de la jornada laboral en sus respectivas áreas.

El documento advierte que las jefaturas tienen la obligación de corregir y reportar oportunamente cualquier irregularidad detectada, ya que la tolerancia o el incumplimiento del deber de supervisión podría generar responsabilidades administrativas y sanciones por omisión de funciones.

El Minsa sostuvo que estas disposiciones buscan garantizar la eficiencia en la prestación del servicio público de salud y asegurar que los funcionarios cumplan de manera íntegra con el horario laboral establecido, evitando prácticas que afecten el orden institucional.

La medida se enmarca en un contexto de transformación del sistema público de salud, especialmente tras la aprobación de la Ley 528, conocida como Ley 24/7, que establece la ampliación progresiva de los horarios de atención en las instalaciones de salud del país.

La normativa obliga al Minsa a garantizar que cada región de salud cuente, como mínimo, con una instalación de atención primaria con horario extendido y un centro de segundo nivel que opere las 24 horas del día, con el objetivo de mejorar el acceso de la población a los servicios de salud.

Aunque el Minsa ha señalado que parte de esta red ya funciona con horarios extendidos y hospitales que brindan atención continua, también ha reconocido que la implementación total de la Ley 24/7 representará un desafío operativo importante.

Para el año 2026, la institución dispone de un presupuesto de 3,503 millones de dólares, cifra inferior a los 3,887 millones de dólares solicitados inicialmente, lo que deja una brecha de 384 millones de dólares para cubrir las nuevas exigencias del sistema.

De acuerdo con autoridades del sector, la ampliación de servicios implicará mayores necesidades de personal, funcionamiento, insumos médicos y reorganización de turnos, lo que hace necesario un uso más eficiente del recurso humano y del tiempo laboral dentro de las instalaciones de salud.

Con esta circular, el Minsa busca reforzar el orden interno en un momento en que el sistema sanitario enfrenta mayores demandas operativas y presupuestarias, mientras se prepara para la expansión de los servicios bajo el marco de la Ley 24/7.