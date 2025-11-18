Minsa afirma que el brote de tosferina en la comarca Ngäbe Buglé está ‘contenido’

NOTICIA. Contenido con base en hechos observados o verificados por el reportero, o con base en fuentes conocedoras de la temática.

Noticia NOTICIA. Contenido con base en hechos observados o verificados por el reportero, o con base en fuentes conocedoras de la temática.

El Ministerio de Salud (Minsa) informó este 18 de noviembre que el brote de tosferina registrado en el distrito de Besikó, en la comarca Ngäbe Buglé, “se mantiene contenido”.

La respuesta inmediata de las autoridades ha incluido un despliegue de acciones intensivas, como barridos casa por casa, búsqueda activa de casos, toma de muestras, tratamiento oportuno y una jornada de vacunación masiva en las comunidades afectadas.

A la fecha, el Minsa registra un total de 16 casos confirmados, de los cuales 15 han sido verificados por laboratorio, y uno adicional corresponde a un caso por nexo epidemiológico, identificado como contacto estrecho de un paciente confirmado.

El primer paciente detectado permanece hospitalizado en la unidad de Pediatría del Hospital José Domingo de Obaldía, mientras que los otros 14 pacientes confirmados reciben tratamiento y seguimiento médico en sus respectivos hogares.

Los casos confirmados provienen de las comunidades de Cerro Miel, Pava, Carro Caña, Buri y Quebrada Venado.

Esfuerzo de inmunización y vigilancia

La estrategia de inmunización ha sido el pilar para controlar la propagación de la enfermedad. La búsqueda activa identificó a 110 casos sospechosos, a quienes se les tomaron muestras de laboratorio y se les administró tratamiento profiláctico cuando fue pertinente. En total, más de 936 personas han sido evaluadas por personal médico.

En materia de vacunación, el Minsa ha aplicado 4,678 dosis, logrando inmunizar a más de 2,838 personas en comunidades del corregimiento de Soloy, Emplanada de Chorcha, Boca de Balsa, Cerro Banco, Niba y áreas aledañas.

El Minsa subraya que esta vacunación masiva ha sido crucial para cortar la cadena de transmisión y proteger a la población de mayor riesgo, especialmente a los niños menores de 2 años, embarazadas, adultos mayores y personas con esquemas de vacunación incompletos, considerados los grupos más vulnerables a complicaciones.

En Panamá, la vacuna contra la tosferina se administra dentro del esquema de vacunación infantil, como parte de la vacuna hexavalente, con dosis a los 2, 4 y 6 meses. Además, se aplican refuerzos a los 18 meses, 4 y 10 años.

Autoridades de Salud se reúnen para definir estrategias destinadas a frenar la tosferina. Cortesía

Llamado a la inmovilización local

Pese a la contención del brote, el Minsa ha reiterado que tanto los pacientes positivos como sus contactos y los casos sospechosos deben permanecer en casa hasta completar el tratamiento.

El Minsa aclaró enfáticamente que no se ha recomendado establecer un cerco sanitario ni una cuarentena en el distrito de Besikó, ya que las medidas ejecutadas corresponden a las establecidas para el manejo de un brote de tosferina.

Sin embargo, las autoridades hicieron un llamado a la población para que reduzca la movilización hacia otras comunidades con el fin de evitar la exposición y el posible contagio de la bacteria.

El Minsa aseguró que continuará con la vigilancia epidemiológica, el seguimiento clínico y las jornadas de vacunación hasta garantizar el control definitivo.

Para la población en general, las autoridades reiteran la importancia de mantener el esquema de vacunación al día, usar mascarilla ante síntomas respiratorios y acudir al centro de salud si se presenta tos persistente con ahogo, silbidos, vómito después de toser, fiebre o dificultad para respirar.

¿Qué es la tosferina?

La tosferina es una infección respiratoria altamente contagiosa, provocada por la bacteria Bordetella pertussis. Se transmite principalmente a través de las gotas de saliva que se liberan al toser, estornudar o hablar.

Esta infección bacteriana afecta las vías respiratorias superiores y causa ataques de tos violentos e incontrolables, a menudo seguidos de un silbido al respirar. Aunque inicia con síntomas similares a los de un resfriado común, puede ser especialmente grave en bebés y niños pequeños, llevando a complicaciones severas o incluso a la muerte.