Panamá, 25 de febrero del 2026

    Potabilizadora Rufina Alfaro

    Minsa: agua potable en Las Tablas y Llano de Piedra es apta para el consumo humano

    Henry Cárdenas P.
    EL rio La Villa abastece a la potabilizadora Rufina Alfaro. Archivo

    El Ministerio de Salud (Minsa) informó este miércoles 25 de febrero que el agua potable en Las Tablas y Llano de Piedra, en la provincia de Los Santos, es apta para el consumo humano.

    En un comunicado, la entidad informó que los residentes de estos sectores pueden consumir el agua que sale de sus grifos, luego de que un laboratorio externo certificó que las pruebas realizadas por el Instituto de Acueductos y Alcantarillados Nacionales (Idaan) a la red hídrica de estos puntos, abastecidos por la planta potabilizadora Rufina Alfaro, cumplen con los estándares de calidad establecidos.

    Entre mayo y junio de 2025, el Idaan detectó un incremento en la concentración de microorganismos en el río La Villa —fuente primaria para las plantas potabilizadoras Roberto Reyna de Herrera y Rufina Alfaro de Los Santos—, lo que obligó a la institución a suspender sus operaciones por varios días, situación que se ha ido normalizando.

    Desde entonces, el consumo de agua potable fue suspendido y la población de esta región tuvo que recurrir a comprar agua embotellada.

    El Minsa adelantó que está a la espera de que concluyan los trabajos de desinfección de las redes de distribución de Guararé, La Villa de Los Santos y Chitré, a fin de validar las pruebas de laboratorio que realice el Idaan antes de certificar que el agua es apta para el consumo humano en estos otros distritos.

    “Sabemos que la espera ha sido larga, pero este proceso de meses es garantía y certificación de que el agua potable que recibirán en sus hogares será de calidad y apta para su consumo, garantizando así la salud de toda la población”, se indica en el comunicado del Minsa.

    La causa de esta crisis es un cóctel tóxico compuesto por heces humanas, residuos porcinos y agroquímicos provenientes de actividades agrícolas en zonas cercanas al afluente.

    Henry Cárdenas P.

