Minsa alerta: hipertensión, diabetes y obesidad aumentan el riesgo de morir por dengue, influenza y Covid-19

NOTICIA. Contenido con base en hechos observados o verificados por el reportero, o con base en fuentes conocedoras de la temática.

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El Minsa advirtió que las personas con hipertensión, diabetes, obesidad o síndrome metabólico presentan una mayor vulnerabilidad frente a enfermedades infectocontagiosas.

El Ministerio de Salud (Minsa) alertó que padecer hipertensión, diabetes, obesidad u otras enfermedades cardiovasculares aumenta significativamente el riesgo de desarrollar complicaciones graves e incluso morir al contraer dengue, influenza, Covid-19 u otras infecciones.

Según especialistas, la preocupación por el incremento de las enfermedades cardiovasculares también se extiende a la población joven, debido al aumento de estos padecimientos entre personas de 20 a 40 años.

Israel Cedeño, jefe nacional del Departamento de Salud y Atención Integral de la Población del Minsa, explicó que las personas con hipertensión, diabetes, obesidad o síndrome metabólico presentan una mayor vulnerabilidad frente a enfermedades infectocontagiosas, lo que aumenta la probabilidad de desarrollar cuadros clínicos graves.

“Una persona hipertensa o diabética tiene un riesgo mucho mayor de sufrir complicaciones si contrae una enfermedad infecciosa como la COVID-19, la influenza o el dengue. Por eso, la prevención debe ser integral y no limitarse únicamente al control de la enfermedad cardiovascular”, enfatizó el especialista.

Cedeño señaló que controlar adecuadamente la presión arterial y los niveles de glucosa, así como mantener un peso saludable, no solo disminuye el riesgo de sufrir un infarto o un accidente cerebrovascular, sino que también fortalece la capacidad del organismo para enfrentar otras enfermedades.

Explicó que muchas personas centran su atención únicamente en las complicaciones propias de la hipertensión o la diabetes, sin considerar que estas condiciones pueden agravar el pronóstico cuando se presentan infecciones respiratorias u otras enfermedades transmisibles.

Según el Minsa, las enfermedades cardiovasculares continúan siendo una de las principales causas de muerte en Panamá y representan aproximadamente el 30% de las defunciones anuales.

En 2024, las defunciones relacionadas con enfermedades cardiovasculares sumaron 4,240 muertes por enfermedades isquémicas y otras afecciones del corazón, sin incluir otras patologías relacionadas, según datos del Instituto Nacional de Estadística y Censo (INEC).

Con respecto a la población más joven, Cedeño indicó que entre los factores que influyen en esta realidad se encuentran el desconocimiento de antecedentes familiares de hipertensión, diabetes o enfermedades cardíacas, así como la ausencia de controles médicos periódicos.

“Muchas personas desconocen que padecen hipertensión hasta que presentan una complicación. Por ello, la recomendación es realizar controles preventivos de manera periódica a partir de los 20 años, e incluso desde la infancia cuando existen factores de riesgo o antecedentes familiares”, destacó.

Como parte del fortalecimiento de la atención de las enfermedades no transmisibles, el Minsa ha actualizado sus guías de manejo con un enfoque integral, en el que participan equipos multidisciplinarios conformados por médicos, enfermeras, nutricionistas, profesionales de salud mental y trabajadores sociales.

El galeno explicó que este modelo permite abordar de manera conjunta los factores biológicos, nutricionales, emocionales y sociales que influyen en el desarrollo y control de las enfermedades cardiovasculares, mejorando la calidad de vida de los pacientes y reduciendo el riesgo de complicaciones.

Reiteró que la mejor herramienta para combatir las enfermedades cardiovasculares continúa siendo la prevención. Mantener una alimentación saludable, realizar actividad física de forma regular, evitar el consumo de tabaco y alcohol, controlar el peso corporal y asistir a controles médicos periódicos son acciones fundamentales para reducir el riesgo de enfermedad y muerte.

También exhortó a la población a no esperar la aparición de síntomas para acudir a una evaluación médica y recordó que la detección temprana y el tratamiento oportuno permiten prevenir complicaciones como infartos, accidentes cerebrovasculares e insuficiencia renal, además de disminuir el riesgo de cuadros graves cuando se presentan enfermedades infecciosas.