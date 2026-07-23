Minsa alerta sobre productos falsificados para el dolor articular y pide suspender su uso de inmediato

NOTICIA. Contenido con base en hechos observados o verificados por el reportero, o con base en fuentes conocedoras de la temática.

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La Dirección Nacional de Farmacia y Drogas advierte que los productos no cuentan con registro sanitario y podrían representar un grave riesgo para la salud.

El Ministerio de Salud (Minsa), a través de la Dirección Nacional de Farmacia y Drogas, emitió una alerta sanitaria este jueves, tras detectar la falsificación y comercialización ilegal de los productos Artri Ajo Rey y Artri Ajo King, promocionados para aliviar el dolor articular.

La medida fue adoptada por la Dirección Nacional de Farmacia y Drogas luego de una advertencia emitida por la Administración de Alimentos y Medicamentos de Estados Unidos (FDA), que recomendó a los consumidores no comprar ni utilizar estos productos, comercializados principalmente a través de páginas web y, posiblemente, en algunos establecimientos minoristas.

Según informó el Minsa, ambos productos farmacéuticos no están registrados ante la Dirección Nacional de Farmacia y Drogas, por lo que su calidad, seguridad y eficacia no han sido evaluadas ni autorizadas para su venta en el país.

Minsa alerta sobre productos falsificados para el dolor articular.

La alerta cobra especial relevancia luego de que la FDA confirmara mediante análisis de laboratorio que el producto Artri Ajo Rey contiene dexametasona, diclofenaco y metocarbamol, ingredientes activos que no aparecen declarados en la etiqueta del producto.

Minsa alerta sobre productos falsificados para el dolor articular.

Las autoridades sanitarias advirtieron que la presencia oculta de estas sustancias puede generar efectos adversos y complicaciones para quienes lo consumen sin supervisión médica.

En particular, la FDA recomendó que las personas que estén utilizando Artri Ajo Rey consulten de inmediato a un profesional de la salud antes de suspender su consumo, debido a los riesgos asociados a la retirada de corticosteroides como la dexametasona.

El Minsa reiteró su llamado a la población para evitar la compra de medicamentos en la vía pública, redes sociales o sitios web no autorizados, ya que estos canales no ofrecen garantías sobre la procedencia ni las condiciones de los productos.

Dirección Nacional de Farmacia y Drogas. Minsa.

La entidad recordó que los medicamentos deben adquirirse únicamente en farmacias autorizadas y exhortó a los ciudadanos a no comprar ni consumir productos que presenten las características descritas en la alerta.

Asimismo, solicitó a la población reportar cualquier punto de distribución o comercialización de Artri Ajo Rey y Artri Ajo King al teléfono 501-0306, con el fin de facilitar las investigaciones y retirar estos productos del mercado.

La Dirección Nacional de Farmacia y Drogas también pidió a médicos, farmacéuticos y demás profesionales de la salud notificar cualquier evento o situación relacionada con estos productos que pudiera poner en riesgo la salud de los pacientes, como parte de las acciones de vigilancia sanitaria.