Minsa amplía plataforma digital para consulta de fármacos en nueve regiones

El Ministerio de Salud (Minsa) anunció el lanzamiento de la tercera fase de su plataforma digital, que permite a los usuarios consultar la disponibilidad de medicamentos en las farmacias públicas del sistema de salud. Con esta nueva etapa, se extiende la cobertura a las regiones de Los Santos, Herrera, Chiriquí, Panamá Oeste y Veraguas, alcanzando un total de nueve regiones con acceso a esta herramienta.

El ministro de Salud, Fernando Boyd Galindo, destacó que esta plataforma facilita el acceso de los pacientes a los medicamentos que requieren para sus tratamientos.

“He dado instrucciones a nivel nacional para que los centros de salud identifiquen a personas con discapacidad que no puedan acudir a las instalaciones para retirar sus medicinas, a fin de que se registren en el sistema y podamos entregarles los medicamentos en su hogar”, expresó Boyd Galindo.

Por su parte, Eric Conte, director nacional de Medicamentos e Insumos del Minsa, informó que hasta la fecha se han registrado más de 2,468 consultas a través de la plataforma. Entre los medicamentos más solicitados figuran los tratamientos para colesterol y hipertensión arterial.

Los principales beneficios de esta plataforma incluyen: acceso rápido y confiable a la información en tiempo real, disponibilidad las 24 horas del día, los siete días de la semana, y el ahorro de tiempo y recursos, evitando desplazamientos innecesarios.

Los pacientes pueden consultar la disponibilidad de medicamentos a través de la página web del Minsa, la app móvil MINSALUD, la asistente virtual Raisa y el portal consultamedicamento.minsa.gob.pa.

La plataforma fue lanzada el 18 de marzo de este año para la región de Salud de Panamá norte, inicialmente en los centros de salud de Alcalde Díaz, Agua Buena, Caimitillo y Chilibre. Posteriormente, la segunda fase, lanzada en junio, amplió el servicio a las regiones de Panamá metro, Panamá este y San Miguelito.