Minsa anuncia inversión por el orden de los $1,400 millones en infraestructura de salud para este año

NOTICIA. Contenido con base en hechos observados o verificados por el reportero, o con base en fuentes conocedoras de la temática.

Noticia NOTICIA. Contenido con base en hechos observados o verificados por el reportero, o con base en fuentes conocedoras de la temática.

Para este año, el Ministerio de Salud (Minsa) anunció una inversión superior a los 1,400 millones de dólares en infraestructura sanitaria a nivel nacional, como parte de un plan que contempla más de 40 proyectos de hospitales, policentros y estructuras de salud que serán inaugurados, reactivados o iniciados durante 2026.

Entre las principales obras se encuentran el Policentro de San Isidro, cuya inauguración se prevé en una o dos semanas y que beneficiará a más de 300 mil personas; así como el Nuevo Hospital del Niño, el nuevo Hospital Oncológico —que se construirá en los terrenos de la Ciudad de la Salud—, el Hospital de Metetí, en Darién; el Hospital de Panamá Norte y el Hospital de Muná, en la comarca Ngäbe Buglé, cuya construcción se espera iniciar este mismo año.

En la parte de atrás del Instituto de Cancerología en Ciudad de la Salud se construirá el nuevo edificio del Oncológico. LP Elysée Fernández

Durante el acto de instalación de la segunda legislatura del segundo período de sesiones ordinarias de la Asamblea Nacional, el ministro de Salud, Fernando Boyd, detalló que “el país tiene más de 40 estructuras de salud que debemos reactivar, terminar o poner en funcionamiento. Estamos hablando de una inversión histórica en infraestructura hospitalaria”.

Como parte de este plan, el ministro explicó que en la Ciudad de la Salud se construye un nuevo edificio anexo al Hospital Oncológico, cuyo costo oscila en 95.8 millones de dólares, y que contará con laboratorios, consultas externas y áreas especializadas para la preparación de quimioterapias, servicios que actualmente no existen dentro del complejo oncológico. Esta obra forma parte de la integración estructural entre el Minsa y la Caja de Seguro Social (CSS).

Boyd subrayó que la integración de los servicios de salud permitirá que los ciudadanos puedan atenderse en cualquier instalación pública, estén o no asegurados, evitando la saturación de los cuartos de urgencias y reduciendo los desplazamientos de los pacientes. Aclaró que no existe una sobrecarga financiera entre ambas instituciones, ya que los costos se compensan de forma regular.

Adicionalmente, el presidente de la República, José Raúl Mulino, indicó en su discurso a la nación que, en el sector salud, se han saldado deudas históricas como el Hospital de Bugaba, en Chiriquí; la Policlínica de David; el Centro de Salud de Río Hato, en Coclé; el Centro de Salud de Guararé y el Hospital Manuel Amador Guerrero, en Colón.

Cumplimos una deuda histórica con la salud del país.



Entregamos infraestructura, hospitales y centros de salud en varias regiones; reducimos el costo de medicamentos esenciales hasta un 96% menos y nombramos 476 médicos internos.



Trabajamos poniendo al paciente primero y para… pic.twitter.com/VNBrGjTEQJ — Presidencia de la República de Panamá (@presidenciapma) January 2, 2026

El presidente Mulino informó, además, sobre la entrega de centros de salud en Chiriquí Grande, Bastimentos, Llano del Ñopo y comunidades Emberá Wounaan, así como de 12 puestos de salud en la comarca Ngäbe Buglé, con miras a fortalecer el acceso a los servicios sanitarios en zonas rurales y comarcales del país.

También indicó avances en proyectos como los hospitales Anita Moreno, Aquilino Tejeira y San José de Las Palmas, así como en los Minsa-Capsi de Santa Fe y Tigre de los Amarillos.

Según las autoridades de salud, en otros temas se han realizado 1,537 nombramientos, distribuidos en un 50 % de personal técnico de salud y un 50% de personal de apoyo, para fortalecer los servicios sanitarios a nivel nacional.

Añadió que se crearon 218 nuevas posiciones para estudiantes graduados de medicina, se nombraron 476 médicos internos y se otorgó estabilidad laboral a 2,149 profesionales de la salud que por años prestaron servicios bajo contratos temporales.

En paralelo a las inversiones en infraestructura, el ministro destacó avances en el acceso a medicamentos, señalando que 160 fármacos han registrado reducciones de precio de hasta más del 90% en comparación con farmacias privadas, lo que representa un ahorro significativo para los pacientes.

Boyd afirmó que 2026 será un año clave para el fortalecimiento del sistema de salud, con énfasis en la atención primaria, lo que permitirá llevar los servicios médicos “al patio de la casa de cada panameño”, mejorando la cobertura y la calidad de la atención en todo el país.