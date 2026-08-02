Minsa aplicará desde agosto anticuerpo contra el virus sincitial respiratorio

NOTICIA. Contenido con base en hechos observados o verificados por el reportero, o con base en fuentes conocedoras de la temática.

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La medida estará dirigida a recién nacidos cuyas madres no recibieron la vacuna materna contra el virus respiratorio sincitial durante el embarazo. La aplicación se realizará en las maternidades del Minsa junto con las vacunas neonatales.

El Ministerio de Salud (Minsa), a través de un comunicado, informó que a finales de agosto de 2026 iniciará la implementación progresiva del anticuerpo monoclonal contra el virus sincitial respiratorio (VSR), como parte de la estrategia mixta para prevenir esta enfermedad en la población infantil.

La institución explicó que la aplicación comenzará luego de concluir las capacitaciones nacionales dirigidas al personal sanitario y completar los procesos técnicos, administrativos y logísticos necesarios para garantizar una implementación segura y estandarizada.

El anticuerpo monoclonal estará dirigido principalmente a los recién nacidos cuyas madres no recibieron la vacuna materna contra el VSR durante el embarazo, una población que, según las autoridades sanitarias, presenta mayor riesgo de desarrollar cuadros graves durante los primeros meses de vida.

Edgardo Ureña, jefe nacional de la Sección de Salud Integral de Niñez y Adolescencia del Minsa, explicó que la aplicación se realizará en las maternidades de las instalaciones de salud de la institución al momento del nacimiento, junto con las vacunas iniciales del esquema neonatal contra la hepatitis B y la BCG.

“La incorporación del anticuerpo monoclonal contra el VSR está prevista para el segundo cuatrimestre del año y estará dirigida a los recién nacidos cuyas madres no hayan recibido la vacuna materna durante el embarazo”, indicó Ureña.

La estrategia contra el VSR comenzó en 2025 con la incorporación de la vacuna materna para mujeres embarazadas, con el objetivo de transferir protección al recién nacido durante los primeros meses de vida, etapa en la que existe mayor vulnerabilidad ante las complicaciones de la infección.

El Minsa señaló que, como parte de la preparación para esta nueva fase, elaboró la Guía de Atención Integral del VSR y los Lineamientos Nacionales para la Implementación del Anticuerpo Monoclonal. También desarrolló coordinaciones con las regiones de salud y las instalaciones seleccionadas para la primera etapa.

Totalmente inaceptable que haya 13 infantes fallecidos por VRS en este país, cuando desde hace más de 2 años existen 2 estrategias de prevención seguras y muy efectivas! La parsimonia del ministerio de salud en adoptar las estrategias de manera rápida y óptima (para cubrir al… — Xavier Sáez Llorens (@xsaezll) July 31, 2026

La estrategia mixta incluye, además de la vacunación materna y el anticuerpo monoclonal, acciones como la promoción de la lactancia materna, medidas de higiene y prevención en el hogar, así como la identificación temprana de signos de alarma para buscar atención médica.

El anuncio ocurre luego de que sociedades científicas del país alertaran sobre el impacto del VSR en la población infantil. Organizaciones médicas habían solicitado acelerar la incorporación del anticuerpo monoclonal tras advertir que la mayoría de las defunciones asociadas al virus registradas en 2026 correspondían a menores de cinco años.

El Minsa reiteró el llamado a las mujeres embarazadas que cumplen con los criterios establecidos a acudir a los servicios de salud para recibir la vacuna materna contra el VSR entre las semanas 30 y 36 de gestación.

La institución agregó que continuará fortaleciendo las acciones de prevención, vigilancia y atención para reducir las complicaciones y la mortalidad asociadas al virus respiratorio sincitial en la niñez panameña.