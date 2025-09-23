Panamá, 23 de septiembre del 2025

Suscríbete

  • ePaper
    • ePaper| Kiosco

    Regístrate para recibir los titulares de La Prensa en tu correo

    NoticiaNOTICIA. Contenido con base en hechos observados o verificados por el reportero, o con base en fuentes conocedoras de la temática.

    Minsa cancela actividad en un hotel de playa en Veracruz

    Getzalette Reyes
    Minsa cancela actividad en un hotel de playa en Veracruz
    Sede del Minsa. Cortesía

    El Ministerio de Salud (Minsa) informó este martes 23 de septiembre que una actividad prevista inicialmente en un hotel de playa en Veracruz, Panamá Oeste, no contaba con la autorización de las autoridades superiores y, por tanto, carecía de la aprobación oficial.

    En coherencia con la política de contención del gasto público, la institución confirmó que el evento fue cancelado en su formato original y será reubicado en el Salón José Renán Esquivel, lobby del Despacho Superior, edificio 237 en Ancón.

    En un comunicado oficial, el Minsa subrayó: “Se ha instruido que todas las direcciones nacionales y regionales, oficinas y departamentos del Minsa velen por el buen uso de los recursos del Estado, asegurando que cada decisión y gasto contribuya directamente en beneficio de los pacientes y de la población panameña”.

    Asimismo, la entidad indicó que toda actividad propuesta fuera de las instalaciones del ministerio deberá contar con la aprobación expresa del Despacho Superior antes de su ejecución.

    Información en desarrollo...

    Getzalette Reyes

    Portadista

    LAS MÁS LEÍDAS

    • ‘No vivo con mi marido desde hace 15 años y todavía estamos felizmente casados’: las parejas LAT, el nuevo concepto que está en aumento en el mundo. Leer más
    • Recolección de firmas para revocatoria de la alcaldesa de Arraiján supera el millar. Leer más
    • Estos son los salarios mínimos vigentes en Panamá para 2025. Leer más
    • Calendario del PASE-U 2025: cuándo será el segundo pago y cómo se entregará. Leer más
    • Una empresa contratista financiará el préstamo para que el Municipio de Panamá pague lo que le debe: $27.2 millones. Leer más
    • Balón de Oro 2025: Horario, TV y cómo ver en vivo la gala en la que Dembélé y Lamine Yamal son los grandes candidatos. Leer más
    • Buques de la Armada de Estados Unidos ‘siguen pagando por transitar por el Canal’, aclara el administrador. Leer más