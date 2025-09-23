Minsa cancela actividad en un hotel de playa en Veracruz

NOTICIA. Contenido con base en hechos observados o verificados por el reportero, o con base en fuentes conocedoras de la temática.

El Ministerio de Salud (Minsa) informó este martes 23 de septiembre que una actividad prevista inicialmente en un hotel de playa en Veracruz, Panamá Oeste, no contaba con la autorización de las autoridades superiores y, por tanto, carecía de la aprobación oficial.

En coherencia con la política de contención del gasto público, la institución confirmó que el evento fue cancelado en su formato original y será reubicado en el Salón José Renán Esquivel, lobby del Despacho Superior, edificio 237 en Ancón.

En un comunicado oficial, el Minsa subrayó: “Se ha instruido que todas las direcciones nacionales y regionales, oficinas y departamentos del Minsa velen por el buen uso de los recursos del Estado, asegurando que cada decisión y gasto contribuya directamente en beneficio de los pacientes y de la población panameña”.

Asimismo, la entidad indicó que toda actividad propuesta fuera de las instalaciones del ministerio deberá contar con la aprobación expresa del Despacho Superior antes de su ejecución.

Información en desarrollo...