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    Salud pública

    Minsa cancela el registro sanitario y ordena retirar del mercado el perfume Paco Rabanne Black XS

    Yasser Yánez García
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    Minsa cancela el registro sanitario y ordena retirar del mercado el perfume Paco Rabanne Black XS
    Perfume Paco Rabanne Black XS Black Excess For Her Eau de Parfum.

    El Ministerio de Salud (Minsa), ordenó cancelar el registro sanitario y retirar del mercado todos los lotes del perfume Paco Rabanne Black XS Black Excess For Her Eau de Parfum.

    La medida quedó establecida mediante la Resolución No. 104 del 29 de julio de 2026, publicada este jueves 13 de agosto en Gaceta Oficial. El producto, fabricado por Puig France, de Francia, estaba registrado en Panamá bajo el número sanitario 103327.

    De acuerdo con la resolución, la decisión se adoptó luego de una alerta emitida por la Comisión Europea a través de su sistema de alerta rápida “Safety Gate”, relacionada con el cese de comercialización y retiro de productos cosméticos que contienen ingredientes prohibidos.

    Entre ellos se encuentra el compuesto 2-(4-tert-butylbenzyl) propionaldehyde (BMHCA), conocido también como Butylphenyl Methylpropional, que forma parte de la formulación del perfume objeto de la medida.

    El documento señala que, según información de la Agencia Europea de Sustancias y Mezclas Químicas (ECHA), el compuesto está clasificado entre las sustancias carcinógenas, mutágenas o tóxicas para la reproducción y figura entre los ingredientes que no pueden estar presentes en productos cosméticos.

    Yasser Yánez García

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