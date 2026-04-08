Panamá, 08 de abril del 2026

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    Alerta sanitaria

    Minsa cancela registro sanitario de 3 perfumes por contener activo nocivo para la salud

    Yasser Yánez García
    Minsa cancela registro sanitario de 3 perfumes por contener activo nocivo para la salud
    De izquierda a derecha, el Montblanc Lady Emblem Elixir, Valentino Valentina y Montblanc Lady Emblem.

    El Ministerio de Salud (MINSA), a través de la Dirección Nacional de Farmacia y Drogas, ha emitido una orden de cancelación de registros sanitarios y el retiro inmediato del mercado de tres fragancias, tras detectar el uso de un ingrediente prohibido y potencialmente peligroso para los consumidores.

    Las resoluciones emitidas en marzo pasado cancelan el registro de Montblanc Lady Emblem Elixir, Valentino Valentina y Montblanc Lady Emblem.

    La medida fue tomada luego de que el sistema de alerta rápida de la Unión Europea notificara la presencia del compuesto 2-(4-tert-butylbenzyl) propionaldehyde (BMHCA), también llamado butilfenil metilpropional o lilial, en estos cosméticos.

    De acuerdo con las autoridades sanitarias y la Agencia Europea de Sustancias y Mezclas Químicas (ECHA), esta sustancia está clasificada como “CME”, lo que significa que tiene propiedades carcinógenas, mutágenas o tóxicas para la reproducción. También se ha identificado como un irritante para la piel y los ojos, y puede inducir sensibilización cutánea.

    El BMHCA es un compuesto químico sintético utilizado para imitar el aroma del lirio del valle. Este ingrediente está presente no solo en perfumes, sino también en jabones, lociones corporales, cremas, detergentes y otros productos de uso cotidiano.

    Debido a su peligrosidad, su uso está estrictamente prohibido en productos cosméticos.

    Esta sería la tercera vez que productos de uso personal a los que el Minsa suspende su registro sanitario y ordena su retiro del mercado por contener dicho componente.

    Durante 2025, la medida también se aplicó al perfume Paco Rabanne Pour Homme Eau de Toilette (EDT) y Guess Seductive.

    Yasser Yánez García

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