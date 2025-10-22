Minsa confirma al menos 600 casos de oropouche en siete regiones

NOTICIA. Contenido con base en hechos observados o verificados por el reportero, o con base en fuentes conocedoras de la temática.

El Ministerio de Salud (Minsa) confirmó que se registran 600 casos de oropouche a nivel nacional, razón por la cual se han reforzado las acciones de prevención y control de la enfermedad, que es transmitida por la picadura de un mosquito.

El Minsa informó que el virus se ha identificado principalmente en las regiones de salud de Darién, Panamá Este, Panamá Metro, Los Santos, Herrera, Panamá Norte, Veraguas, Panamá Oeste y Coclé.

“De las 15 regiones de salud, al menos en 7 se ha identificado la circulación del OROV [la enfermedad por el virus Oropouche] en la población humana”, señaló Blas Armién, jefe nacional de Epidemiología del Minsa.

Las autoridades sanitarias resaltaron que el sistema de vigilancia epidemiológica mantiene un seguimiento riguroso de los pacientes diagnosticados con oropouche, con especial atención a mujeres embarazadas y personas con manifestaciones neurológicas.

El Minsa recomienda a la población que vive en áreas con transmisión activa del virus, utilizar repelente, vestir camisas de manga larga y pantalones largos, además de colocar mosquiteros o mallas metálicas en puertas y ventanas. También se recomienda evitar la movilización innecesaria.

La fiebre por oropouche es una enfermedad viral transmitida por la picadura del Jején (Culicoides paraensis) y del mosquito Culex. No se transmite de persona a persona y suele confundirse con el dengue por la similitud de sus síntomas, entre ellos fiebre alta, dolor de cabeza intenso, escalofríos, dolores musculares y articulares, náuseas, vómitos, debilidad general y, en algunos casos, erupciones en la piel.

Casos confirmados por región: Darién, 312 casos; Panamá Este, 275 casos; Veraguas, 17 casos; Panamá Metro, 4 casos; Panamá Norte, 2 casos; Panamá Oeste, 2 casos, y Coclé 1 caso.