Minsa confirma casos de tosferina en menores de un año en La Chorrera

Noticia NOTICIA. Contenido con base en hechos observados o verificados por el reportero, o con base en fuentes conocedoras de la temática.

El Ministerio de Salud (Minsa) confirmó dos casos autóctonos de tosferina en niñas de un año, residentes en los corregimientos de Herrera y Guadalupe, en el distrito de La Chorrera.

Según la Región de Salud de Panamá Oeste, esta clasificación indica que el contagio ocurrió dentro de la propia comunidad, lo que resalta la importancia de mantener las medidas preventivas.

Las autoridades sanitarias reiteraron la necesidad de cumplir con los esquemas de vacunación. Recordaron que la vacuna hexavalente debe estar al día en menores de cinco años, mientras que la TDAP corresponde a niños a partir de los siete años y a las embarazadas durante el tercer trimestre.

El Minsa también recomendó reforzar prácticas básicas de prevención, como:

Lavado frecuente de manos.

Uso de mascarilla al presentar síntomas respiratorios.

Cubrirse la boca y la nariz al toser o estornudar.

Evitar lugares concurridos cuando se presenten signos de enfermedad.

La institución informó que mantiene vigilancia epidemiológica activa y exhortó a la población a acudir a los centros de salud para actualizar sus vacunas, especialmente en el caso de los menores de edad.

El Minsa informó el pasado 18 de noviembre que el brote de tosferina en el distrito de Besikó, en la comarca Ngäbe Buglé, se encuentra actualmente controlado.

Hasta la fecha, se han confirmado un total de 16 casos, de los cuales 15 han sido validados por laboratorio, mientras que el caso restante se ha identificado por nexo epidemiológico, como contacto estrecho de un paciente confirmado.

En conclusión, la situación actual de tosferina en Panamá resalta la importancia de la prevención y la vacunación oportuna. Las autoridades continuarán con la vigilancia epidemiológica para garantizar que el brote se mantenga controlado y se eviten nuevos casos. La colaboración de la comunidad y el cumplimiento de las medidas preventivas son clave para proteger la salud de todos, especialmente de los más vulnerables.