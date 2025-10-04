Minsa confirma el fallecimiento de una mujer por dengue en Los Santos; van 18 decesos el país

NOTICIA. Contenido con base en hechos observados o verificados por el reportero, o con base en fuentes conocedoras de la temática.

El Ministerio de Salud (Minsa) confirmó el fallecimiento, en la provincia de Los Santos, de una mujer de 49 años de edad a causa de dengue grave.

De acuerdo con las autoridades sanitarias, esta es la primera muerte por dengue que se registra en la provincia en lo que va de 2025.

Se reporta que, según los informes médicos, la paciente inició con un cuadro de dengue sin signos de alarma, por lo que recibió el manejo clínico correspondiente. Sin embargo, al quinto día presentó signos de alarma y fue hospitalizada. En un comunicado, el Minsa indicó que la condición de la mujer se complicó, razón por la cual fue ingresada a la unidad de cuidados intensivos por sintomatología de dengue grave, pero se informó de su fallecimiento por complicaciones.

“Durante su evolución clínica, las pruebas iniciales resultaron negativas para infección aguda por dengue, por lo que se enviaron muestras al Instituto Conmemorativo Gorgas, donde finalmente se confirmó que la causa del fallecimiento fue dengue grave”, reportó el Minsa.

La provincia de Los Santos acumula actualmente 428 casos, de los cuales 18 presentan signos de alarma, 2 corresponden a dengue grave y este caso representa el primer fallecimiento.

Hasta el 30 de septiembre, el Minsa registraba 17 defunciones por dengue a nivel nacional en 2025. Con el deceso confirmado en la provincia de Los Santos, la cifra asciende a 18.

El dengue, enfermedad transmitida por la picadura del mosquito Aedes aegypti, se caracteriza por fiebre alta, dolor de cabeza, malestar general, dolores musculares y dolor ocular. Ante cualquier síntoma, el Minsa exhorta a la población a no automedicarse y acudir de inmediato a un centro de salud.