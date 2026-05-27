Minsa confirma la primera muerte por hantavirus de 2026 en Panamá

El Ministerio de Salud (Minsa) confirmó este 27 de mayo la primera muerte por hantavirus en 2026. Se trata de un hombre de 42 años, residente en el distrito de Ocú, provincia de Herrera, quien trabajaba en actividades agropecuarias en el distrito de Montijo, provincia de Veraguas, donde comenzó a presentar síntomas.
El paciente desarrolló complicaciones respiratorias y recibió atención inicial en instalaciones hospitalarias de Ocú. Debido a la evolución de su cuadro clínico, fue trasladado al Hospital Regional Dr. Cecilio A. Castillero, donde permaneció bajo atención especializada.
Posteriormente, ante el deterioro de su condición respiratoria, fue referido al Hospital Dr. Joaquín Pablo Franco Sayas, donde pruebas de laboratorio confirmaron resultado positivo por hantavirus.
Nota en desarrollo.