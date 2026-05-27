Panamá, 27 de mayo del 2026

Suscríbete

  • ePaper
    • ePaper| Kiosco

    Regístrate para recibir los titulares de La Prensa en tu correo

    NoticiaNOTICIA. Contenido con base en hechos observados o verificados por el reportero, o con base en fuentes conocedoras de la temática.
    |
    Epidemiología

    Minsa confirma la primera muerte por hantavirus de 2026 en Panamá

    La víctima fue un hombre de 42 años residente en Ocú, Herrera, que presentó síntomas mientras laboraba en Veraguas.

    Aleida Samaniego C.
    Minsa confirma la primera muerte por hantavirus de 2026 en Panamá
    Las personas suelen infectarse de hantavirus por contacto con roedores infectados o con su orina, excrementos o saliva. Foto/Cortesía

    El Ministerio de Salud (Minsa) confirmó este 27 de mayo la primera muerte por hantavirus en 2026. Se trata de un hombre de 42 años, residente en el distrito de Ocú, provincia de Herrera, quien trabajaba en actividades agropecuarias en el distrito de Montijo, provincia de Veraguas, donde comenzó a presentar síntomas.

    El paciente desarrolló complicaciones respiratorias y recibió atención inicial en instalaciones hospitalarias de Ocú. Debido a la evolución de su cuadro clínico, fue trasladado al Hospital Regional Dr. Cecilio A. Castillero, donde permaneció bajo atención especializada.

    Posteriormente, ante el deterioro de su condición respiratoria, fue referido al Hospital Dr. Joaquín Pablo Franco Sayas, donde pruebas de laboratorio confirmaron resultado positivo por hantavirus.

    Nota en desarrollo.

    Aleida Samaniego C.

    Editora sección sociedad


    Eventos de tustiquetes.com

    LAS MÁS LEÍDAS

    • El procurador investiga las propiedades ligadas a la rectora de Unachi y 12 familiares. Leer más
    • Agroferias del IMA: estos son los puntos de venta para este martes 26 de mayo. Leer más
    • Acabó el juicio de los pinchazos y la juez se acogió al término para dictar sentencia contra los dos exagentes. Leer más
    • Las propiedades de la rectora de la Unachi en David, Boquete y Marbella. Leer más
    • Jubilados sobrevivientes tendrán prioridad en la entrega de los Cepanim. Leer más
    • Coco Carrasquilla sale lesionado entre lágrimas en la final de la Liga MX. Leer más
    • Renfe evaluará diseño del futuro puente sobre el Canal para el tren Panamá-David. Leer más