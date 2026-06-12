Minsa confirma nuevo caso importado de sarampión proveniente de Guatemala

NOTICIA. Contenido con base en hechos observados o verificados por el reportero, o con base en fuentes conocedoras de la temática.

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El paciente es un ciudadano guatemalteco de 24 años que ingresó por Paso Canoas.

El Ministerio de Salud (Minsa) confirmó un nuevo caso importado de sarampión proveniente de Guatemala, detectado mediante prueba RT-PCR realizada por el Instituto Conmemorativo Gorgas de Estudios de la Salud (Icges), como parte de la vigilancia epidemiológica ante la circulación internacional del virus.

El caso corresponde a un hombre de 24 años, de nacionalidad guatemalteca, que ingresó al país el 2 de junio de 2026 por el puesto fronterizo de Paso Canoas, en Chiriquí.

Según el informe epidemiológico, el paciente inició síntomas el 4 de junio con fiebre y presentó exantema el 9 de junio, además de síntomas gastrointestinales. La investigación determinó antecedentes de contacto con familiares con sarampión aproximadamente 15 días antes del inicio del cuadro clínico.

Las autoridades confirmaron además que el paciente no contaba con antecedente de vacunación contra el sarampión.

El 10 de junio acudió a una instalación privada de salud en Chiriquí, donde se notificó la sospecha a las autoridades sanitarias.

Posteriormente, la Región de Salud activó los Equipos de Respuesta Rápida, que realizaron en menos de 24 horas las acciones de investigación epidemiológica, aislamiento del paciente, rastreo de contactos y vacunación de expuestos.

El paciente permanece hospitalizado y en aislamiento, en condición estable.

El Minsa mantiene bloqueos vacunales y seguimiento de contactos en Chiriquí, Panamá Metro, Panamá Norte, Coclé, Panamá Oeste y San Miguelito, regiones donde el paciente estuvo durante el período de transmisibilidad.

La entidad reiteró que mantiene activa la vigilancia epidemiológica y la búsqueda de casos con el objetivo de prevenir transmisión secundaria.

El Minsa recordó a la población la importancia de verificar el esquema de vacunación contra el sarampión, acudir a los servicios de salud ante fiebre y erupción cutánea, e informar antecedentes de viaje o contacto con casos sospechosos.

La vacunación, señaló la entidad, sigue siendo la principal medida de prevención frente a complicaciones graves de la enfermedad.

De acuerdo con el último Informe de Situación Regional No. 4 de la Organización Panamericana de Salud publicado el 4 de junio, entre las semanas epidemiológicas 1 y 21 de 2026 se han confirmado 21,431 casos de sarampión en 17 países y territorios de las Américas, con un saldo de 31 fallecimientos. El 97% de estos contagios se concentra en México, Guatemala y Estados Unidos.

México encabeza la lista con 11,184 casos confirmados y 14 muertes, seguido de Guatemala con 6,655 casos y 17 defunciones. Estados Unidos ocupa el tercer lugar con 1,983 casos confirmados, aunque sin fallecimientos reportados.