Minsa confirma tercer caso de sarampión vinculado a los contagios importados

NOTICIA. Contenido con base en hechos observados o verificados por el reportero, o con base en fuentes conocedoras de la temática.

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El Ministerio de Salud (Minsa) investiga cinco contactos adicionales, tras detectar otro caso asociado a los contagios importados de sarampión.

El viceministro de Salud, Manuel Zambrano, confirmó un nuevo caso de sarampión en el país, vinculado a los contagios importados detectados recientemente en viajeros procedentes de Suiza y Holanda.

El hallazgo se da en medio del reforzamiento de la vigilancia epidemiológica por parte del Ministerio de Salud (Minsa), tras la confirmación de dos casos importados, lo que ha obligado a intensificar el rastreo de posibles cadenas de transmisión.

Panamá no registraba casos importados de sarampión desde 2011, mientras que la circulación endémica de la enfermedad fue eliminada en 1995, de acuerdo con las autoridades sanitarias. Hasta el momento, no existe evidencia de transmisión comunitaria.

La persona afectada presentó un cuadro clínico atípico, identificado como “sarampión modificado”, una forma de la enfermedad que puede presentarse en personas vacunadas y que suele cursar con síntomas más leves o incompletos en comparación con el cuadro clásico.

Zambrano explicó que este tipo de manifestación puede aparecer de forma excepcional ante una alta exposición al virus, aunque reiteró que la vacunación continúa siendo la principal herramienta para prevenir complicaciones graves, hospitalizaciones y muertes. El paciente se mantiene estable.

Además, informó que cinco personas permanecen bajo investigación epidemiológica tras haber tenido contacto con los casos confirmados. Se trata de contactos con manifestaciones clínicas atípicas y antecedentes de exposición prolongada al virus en entornos laborales y de atención de salud, vinculados a los casos importados.

El Minsa mantiene activas las acciones de vigilancia epidemiológica, rastreo de contactos, búsqueda activa de casos, monitoreo clínico y jornadas de vacunación, con el objetivo de cortar posibles cadenas de transmisión secundaria.

Las autoridades reiteraron el llamado a la población a verificar y completar su esquema de vacunación, acudir de inmediato a un centro de salud ante la aparición de fiebre y exantema, y colaborar con los equipos de epidemiología.

También recordaron que las personas no vacunadas que tengan previsto viajar a zonas con circulación activa de sarampión deben inmunizarse al menos 15 días antes del viaje.