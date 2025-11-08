Minsa confirma un fallecimiento por tos ferina y activa acciones de control en la comarca Ngäbe Buglé

NOTICIA. Contenido con base en hechos observados o verificados por el reportero, o con base en fuentes conocedoras de la temática.

El Ministerio de Salud (Minsa), a través del Departamento de Epidemiología, confirmó una defunción por tos ferina en la comarca Ngäbe Buglé y reportó que se mantienen brotes activos con concentración de casos en el corregimiento de Soloy, distrito de Besikó, además de casos adicionales vinculados en el corregimiento de Emplanada de Chorcha.

La tos ferina es una enfermedad bacteriana altamente contagiosa que afecta el tracto respiratorio y también es conocida como “tos convulsiva”, según la Organización Mundial de la Salud (OMS).

El informe epidemiológico indica que, hasta la fecha, se registra una defunción, trece casos confirmados por laboratorio y un caso adicional por nexo epidemiológico.

En relación con la persona fallecida, se informó que mantenía contacto estrecho con un caso confirmado y presentaba antecedentes de cardiopatía y traqueotomía, sin evidencia de que la infección fuera la causa directa del deceso, según la investigación preliminar.

Ante esta situación, los equipos de respuesta rápida del Minsa, tanto locales como regionales, realizan búsqueda activa casa por casa, vacunación de bloqueo y profilaxis antibiótica a los contactos, principalmente en las comunidades de Cerro Miel, Quebrada Caña, Buri y áreas aledañas.

Las acciones implementadas han permitido contener la transmisión dentro del foco identificado, sin evidencia de diseminación sostenida hacia otras regiones.

Sin embargo, ante el inicio de la zafra agrícola, el Minsa advierte que existe riesgo de dispersión hacia otras áreas del país debido al desplazamiento temporal de familias trabajadoras provenientes de las comunidades afectadas.

El Ministerio refuerza la vigilancia epidemiológica para garantizar que todo caso o brote sospechoso sea notificado oportunamente, con la toma de muestras de laboratorio, investigación e intervención correspondientes.

Las autoridades de salud reiteran el llamado a la población residente en las zonas afectadas a acudir a los centros de salud para aplicarse la vacuna contra esta enfermedad.

La tos ferina es una infección bacteriana altamente contagiosa de las vías respiratorias superiores que provoca ataques de tos violentos e incontrolables, en ocasiones seguidos de un silbido al intentar respirar.

Inicia con síntomas similares a los de un resfriado común y puede ser especialmente grave en bebés y niños pequeños, pudiendo causar complicaciones severas o incluso la muerte.

En Panamá, la vacuna contra la tos ferina, se administra dentro del esquema de vacunación infantil como parte de la vacuna hexavalente, con dosis a los 2, 4 y 6 meses, además se aplica refuerzos a las 18 meses, 4 y 10 años.