Consumo de agua en Azuero seguirá prohibido de forma indefinida

NOTICIA. Contenido con base en hechos observados o verificados por el reportero, o con base en fuentes conocedoras de la temática.

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El ministro de Salud, Fernando Boyd Galindo, indicó que mientras no se garantice el saneamiento de los afluentes no levantarán la advertencia a la población de no tomar del grifo.

La crisis del agua en la región de Azuero por problemas de saneamiento y salubridad sigue. La población no puede consumir agua, porque no es potable y puede ser un riesgo para la salud.

Así lo dijo el Ministro de Salud, El ministro de Salud, Fernando Boyd Galindo, quien reiteró que el agua en la región de Azuero no es apta para el consumo humano y advirtió que la medida de no ingerirla se mantendrá hasta que se logre garantizar el saneamiento de los afluentes.

Las declaraciones fueron ofrecidas durante el foro “Hacia una nueva gobernanza del sector agua”, organizado por el Banco Interamericano de Desarrollo, en el que Boyd Galindo expuso los retos en materia de agua y sanidad.

El titular de Salud explicó que la decisión responde a la presencia de contaminantes, ya sean de origen agroquímico o biológico, lo que impide asegurar su potabilidad. “Si no es potable, esa agua no se puede tomar”, subrayó, al tiempo que indicó que solo mediante procesos como hervirla podría reducirse el riesgo para la población.

La crisis del agua en Azuero afecta desde el año pasado a más de 100 mil personas en Herrera y Los Santos debido a la contaminación en los ríos La Villa, Estibana y Santa María.

El ministro enfatizó que esta contaminación dificulta el trabajo de las plantas potabilizadoras, que no pueden procesar agua en condiciones altamente deterioradas, lo que obliga al Ministerio de Salud a declarar el recurso como no apto para consumo.