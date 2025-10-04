Minsa crea comisión para atender fallas estructurales en el Hospital Luis ‘Chicho’ Fábrega, tras múltiples quejas

NOTICIA. Contenido con base en hechos observados o verificados por el reportero, o con base en fuentes conocedoras de la temática.

Tras múltiples denuncias por los problemas de infraestructura presentados en los últimos días en el Hospital Luis Chicho Fábrega —como los daños en los elevadores y la rotura de tuberías—, el Ministerio de Salud (Minsa) activó una comisión multidisciplinaria integral para atender estas situaciones y ofrecer soluciones a los temas estructurales que han afectado tanto a los pacientes como al personal administrativo y médico.

Entre los principales problemas identificados en este nosocomio están el deterioro de la estructura, la falta de mantenimiento, el desabastecimiento de medicamentos y las limitaciones de personal.

Las autoridades informaron que se destinó un fondo de 500 mil dólares para la reparación de los ascensores. De los 14 elevadores con que cuenta el hospital, seis ya se encuentran en funcionamiento, mientras se avanza en la recuperación total del sistema. Explicaron además que parte del retraso en las reparaciones se debe a la necesidad de importar componentes —como tarjetas electrónicas— que no están disponibles en el país.

William Petrocelli, director administrativo del Hospital Luis Chicho Fábrega, explicó que los ascensores del hospital se habían visto afectados por las frecuentes fluctuaciones eléctricas registradas en la ciudad de Santiago, lo que provocó daños considerables en su funcionamiento. “Hemos estado trabajando arduamente en su reparación para garantizar un servicio seguro y continuo a pacientes y personal médico”, indicó.

Asimismo, informó que el sistema de alarmas se encuentra operativo en un 30 % y que el hospital cuenta con personal idóneo para continuar con las labores de mantenimiento.

Petrocelli manifestó que la situación actual del hospital se debe a deficiencias acumuladas de años anteriores. Indicó que algunos de los problemas detectados se han ido corrigiendo, como la instalación de un tanque de reserva y nuevas bombas para los pacientes de hemodiálisis, así como la verificación del correcto funcionamiento de las tres plantas eléctricas del hospital. Además, se completaron las labores de reparación y sellado de los ventanales del edificio.

Otro de los problemas denunciados por los pacientes es la falta de equipos médicos. “En el caso del tomógrafo, hay piezas de reemplazo que pueden tardar hasta mes y medio en llegar; mientras tanto, se trabaja en mantenimiento preventivo con el fin de evitar futuras fallas”, explicó un vocero técnico de la comisión.

El pasado 14 de septiembre colapsó el sistema de tuberías, lo que provocó filtraciones de agua por el cielo raso de la sala de ginecoobstetricia del Hospital Luis Chicho Fábrega. El propio Minsa confirmó que la filtración se debió a la rotura de una tubería instalada hace aproximadamente tres años.

Señor Ministro de Salud y señor Presidente @JoseRaulMulino mientras ustedes piensan en la Villa Diplomática, así está el Hospital Luis Chicho Fábrega. pic.twitter.com/Lou5dxWMb4 — Alvaro Alvarado - Noticias 180 Minutos/ Sin Rodeos (@AlvaroAlvaradoC) October 3, 2025

Según la entidad, el deterioro se originó durante la construcción del hospital —hace cerca de diez años—, cuando se empleó un espesor de tubería inapropiado para las exigencias del sistema. “Esta tubería no soportaba las variaciones de presión que se producen al cortar y reactivar la energía de las bombas de agua, generando impulsos de presión elevados”, explicó el Minsa en un comunicado.

La dirección médica del hospital destacó que la situación fue corregida el mismo día del incidente, sin necesidad de cerrar el área afectada. “En obstetricia ya se habían dado problemas similares, pero el equipo de mantenimiento actuó rápidamente, subsanando el daño y aplicando medidas para evitar nuevas filtraciones”, señaló.

La comisión enfatizó que, para lograr mejoras integrales en el hospital, es necesario contar con un presupuesto acorde con las necesidades reales del centro médico. En ese sentido, para la asignación presupuestaria de 2026 se ha solicitado un monto de 28 millones de dólares, destinado al fortalecimiento de la infraestructura, el mantenimiento y la atención hospitalaria.

Hay que recordar que el presupuesto del Minsa fue recortado. El presupuesto presentado por el Minsa para la vigencia fiscal 2026, era por un monto de $3,887.8 millones, sin embargo; el Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) recomendó $3,445.8 millones.

Este recorte representa $442 millones menos que tendrá el Minsa, la entidad que tiene que ver con la administración de todos los hospitales que atiende a la población no asegurada y hasta asegurada del país.