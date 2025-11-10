Panamá, 10 de noviembre del 2025

    SALUD PÚBLICA

    Minsa crea unidad de metas institucionales para mejorar la eficiencia del sistema

    Aleida Samaniego C.
    Sede del Minsa. Cortesía

    El Ministerio de Salud (Minsa) creó, mediante la Resolución No. 1285 del 20 de octubre de 2025, la Unidad de Coordinación de Metas Institucionales, una instancia que busca reforzar la planificación, el seguimiento y la evaluación de los objetivos estratégicos del sistema sanitario panameño.

    La medida, publicada en la Gaceta Oficial No. 30395 del 27 de octubre, forma parte del proceso de modernización que busca la mejora de la gestión pública en salud.

    Según la resolución, esta nueva unidad tendrá la misión de coordinar, supervisar y evaluar el cumplimiento de las metas institucionales del Minsa, garantizando que las acciones ejecutadas por las distintas direcciones y departamentos se alineen con los indicadores de desempeño y los compromisos establecidos en los planes de acción del ministerio.

    Además, la Unidad de Coordinación de Metas servirá como enlace técnico y administrativo para optimizar la gestión de proyectos, el uso de los recursos y la rendición de cuentas, contribuyendo a una administración más eficiente y transparente.

    Con esta decisión, el Minsa busca consolidar un modelo de gestión basado en resultados, capaz de medir el impacto de las políticas públicas en áreas críticas como la atención médica, la prevención de enfermedades, la infraestructura hospitalaria y los programas de vacunación.

    La resolución entró en vigor tras su publicación en la Gaceta Oficial.

    Aleida Samaniego C.

    Editora sección sociedad


