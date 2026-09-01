Minsa da 48 horas o retirará personal del centro de salud de Escobal tras vandalismo

NOTICIA. Contenido con base en hechos observados o verificados por el reportero, o con base en fuentes conocedoras de la temática.

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El ministro de Salud, Fernando Boyd Galindo, advirtió que retirará al personal si en 48 horas no se garantiza la seguridad del centro de salud, que ha sufrido daños y agresiones contra funcionarios.

El Ministerio de Salud (Minsa) dio un plazo de 48 horas para que se garantice la seguridad del centro de salud de Escobal, en el sector del Lago Gatún, provincia de Colón, luego de una serie de actos de vandalismo y agresiones contra funcionarios.

El ministro de Salud, Fernando Boyd Galindo, advirtió que, si en ese periodo no se garantiza la seguridad de la instalación y del personal, ordenará el retiro del equipo de salud, lo que dejaría a los residentes de la comunidad sin atención en este centro.

“Si en un término de 48 horas los grupos beligerantes no se reúnen y garantizan que el centro de salud va a tener seguridad y ellos van a ser los responsables por la seguridad del centro, voy a ordenarle a todo el equipo de salud que se retire”, manifestó Boyd Galindo.

El director regional del Minsa en Colón, Abraham Alvarado, informó que se han registrado daños a la infraestructura, rotura de vidrios, golpes en las puertas y lanzamiento de piedras y otros objetos contundentes, además de agresiones contra funcionarios.

Según Alvarado, se desconoce con certeza el motivo de estas acciones. Sin embargo, señaló que algunas estarían relacionadas con la petición de residentes del área para que se construya un hospital en Escobal.

Otro centro de salud también sufrió daños

El policentro Dr. Juan Antonio Núñez también fue objeto de actos vandálicos, que ocasionaron daños en el sistema eléctrico y en las bombas de agua, afectando parte de la infraestructura necesaria para su funcionamiento.

Daños en centro de salud Escobal. Foto/Cortesía

Alvarado explicó que actualmente el Minsa gestiona la adquisición del equipamiento y los insumos necesarios para poner en funcionamiento esta instalación. Los trámites correspondientes ya fueron realizados y se espera que el policentro pueda comenzar a operar próximamente.

Boyd Galindo advirtió que la posición adoptada con Escobal se aplicará también en otros centros de salud del país que sean afectados por actos delictivos o ataques contra sus instalaciones y funcionarios