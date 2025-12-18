Minsa defiende contratación directa de Hombres de Blanco para limpieza de hospitales

NOTICIA. Contenido con base en hechos observados o verificados por el reportero, o con base en fuentes conocedoras de la temática.

El ministro de Salud, Fernando Boyd, justificó este miércoles 17 de diciembre la contratación directa de la empresa Hombres de Blanco, por un monto de 15.2 millones de dólares, para el servicio de aseo, limpieza y desinfección de ocho hospitales públicos.

Explicó que, al inicio de la actual administración, encontraron que una empresa venía prestando el servicio de limpieza hospitalaria mediante múltiples adendas consecutivas, por lo que decidieron implementar un proceso más transparente y eficiente.

“Cuando llegamos al Ministerio encontramos que el servicio de limpieza de los hospitales se venía dando con más de diez adendas continuas. Para dar claridad al proceso, decidimos realizar una cotización en línea”, señaló el ministro.

Indicó que este procedimiento se utilizó debido a que no existía en el Ministerio de Salud (Minsa) una partida presupuestaria disponible para realizar una licitación pública inmediata, situación que los obligó a adoptar una solución transitoria para no interrumpir un servicio esencial.

“La limpieza de los hospitales no puede detenerse”, subrayó.

Boyd agregó que la cotización en línea permitió la participación de varias empresas y que Hombres de Blanco resultó seleccionada al presentar el precio más bajo, lo que —según afirmó— ha representado ahorros para el Estado y una gestión más eficiente de los recursos públicos.

Este método temporal de contratación unificada permitió una reducción de 687,626 dólares en comparación con las contrataciones anteriores, aseguró el ministro.

“Varias empresas participaron en la cotización y Hombres de Blanco fue la que presentó el precio más bajo. Con ese mismo precio están prestando el servicio en los hospitales”, explicó.

El ministro detalló que, mientras se estructura la licitación pública —que contará con partida presupuestaria incluida en el Presupuesto General del Estado de 2026—, la empresa continuará brindando el servicio.

“Actualmente, Hombres de Blanco está limpiando los hospitales sin un contrato formal, porque no se puede firmar un contrato sin partida presupuestaria. Sin embargo, han continuado prestando el servicio de manera eficiente, confiando en nuestra palabra de que se les reconocerá el trabajo realizado”, afirmó.

Destacó que el Minsa ha dado seguimiento a la prestación del servicio y que no ha recibido reportes negativos desde las distintas regiones de salud.

“He supervisado de cerca este proceso y en todas las regiones me han confirmado que los hospitales se mantienen limpios, sin quejas ni acumulación de suciedad. Están haciendo un buen trabajo y se los agradezco”, concluyó.

La empresa ha estado prestando un servicio que no cuenta con un contrato respaldado con el refrendo de la Contraloría General de la República.

Hace unos días, el ministro solicitó al Gabinete aprobar el procedimiento excepcional de contratación para servicio de limpieza a nosocomios, la cual es prestada por Hombres de Blanco.