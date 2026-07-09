Minsa descarta reducir la exigencia del examen de certificación en medicina

NOTICIA. Contenido con base en hechos observados o verificados por el reportero, o con base en fuentes conocedoras de la temática.

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El Minsa mantendrá la exigencia del Examen de Certificación Básica en Medicina pese a que solo el 11.31% de los aspirantes aprobó la primera convocatoria de 2026.

El Ministerio de Salud (Minsa) mantendrá los estándares de aprobación del Examen de Certificación Básica en Medicina, pese a que solo el 11.31% de los aspirantes logró superar la primera convocatoria de 2026.

La institución descartó reducir la exigencia de la evaluación y afirmó que la prueba responde a estándares académicos y científicos alineados con parámetros internacionales. Según el Minsa, este mecanismo busca garantizar que los médicos que ingresen al internado cuenten con las competencias necesarias para brindar una atención segura y de calidad.

En la convocatoria de enero de este año participaron 601 aspirantes. De ese grupo, 68 lograron alcanzar el puntaje mínimo requerido para aprobar el examen, mientras que 533 no superaron la evaluación.

El ministro de Salud, Fernando Boyd Galindo, señaló que la intención del Minsa no es limitar el ingreso de nuevos profesionales al sistema sanitario, sino asegurar que quienes inicien el internado médico posean los conocimientos y habilidades necesarios para enfrentar los retos de la práctica clínica.

Según el ministro, la certificación busca evaluar que los futuros médicos cuenten con una base científica sólida antes de incorporarse a una etapa formativa en la que tendrán contacto directo con pacientes.

Como parte de las medidas para fortalecer la preparación de los estudiantes de medicina, el Minsa inició mesas de trabajo con directores y decanos de las facultades de medicina del país.

Estos encuentros tienen como objetivo revisar los planes de estudio, analizar los contenidos académicos y promover mejoras en la formación de los estudiantes antes de presentar la evaluación de ingreso al internado médico.

La decisión de mantener los estándares de aprobación está sustentada en la Resolución No.02 del 24 de febrero de 2026, adoptada tras una recomendación del Minsa para elevar de manera progresiva los criterios de aprobación del examen.

De acuerdo con la resolución, a partir de la tercera convocatoria de este año, prevista para agosto, los aspirantes deberán obtener un puntaje mínimo de 458 puntos, equivalente al 50% de aprobación. Hasta ahora, el requisito establecido era de 427 puntos, correspondientes al 45%.

El ajuste forma parte de un incremento escalonado de la exigencia. La planificación contempla elevar posteriormente el requisito al 55% y alcanzar el 61% de aprobación en 2027.

Los resultados de esta convocatoria también evidenciaron diferencias entre las tasas de aprobación de las universidades participantes.

La Universidad de Panamá registró el mayor porcentaje de aprobación: de sus 45 aspirantes, 29 aprobaron y 16 no alcanzaron el puntaje requerido, para una tasa de 64.44%.

En contraste, otras instituciones reportaron porcentajes menores. La Universidad Latina de Panamá, que presentó la mayor cantidad de participantes con 226 aspirantes, obtuvo 12 aprobados y 214 no aprobados, equivalente a una tasa de aprobación de 5.31%.

La Universidad Americana registró un aprobado entre 82 participantes, mientras que Columbus University obtuvo 17 aprobados entre 152 aspirantes.

El Minsa reiteró que el objetivo de estas medidas es que los egresados de las distintas universidades del país cuenten con las competencias necesarias para responder a las necesidades del sistema nacional de salud y brindar una atención de calidad a la población.

La discusión sobre los estándares de certificación médica continúa como parte del debate sobre la formación de los futuros profesionales de la salud en Panamá.