Minsa detecta 34 casos de malaria en trabajadores informales en los alrededores de Merca Panamá

NOTICIA. Contenido con base en hechos observados o verificados por el reportero, o con base en fuentes conocedoras de la temática.

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El Ministerio de Salud atribuye los casos a una posible exposición a mosquitos infectados y refuerza la vigilancia epidemiológica y el control vectorial en los alrededores del mercado.

El Ministerio de Salud (Minsa) informó la noche de este miércoles 14 de octubre sobre la detección de 34 casos positivos de malaria en trabajadores informales que permanecen en los alrededores de la sede principal de Merca Panamá, ubicada en la vía Centenario, en el corregimiento de Ancón.

Vista aérea de Merca Panamá. LP Alexander Arosemena

De acuerdo con las investigaciones epidemiológicas, la presencia de la enfermedad en el sector estaría relacionada con la llegada de personas procedentes de provincias donde la malaria es endémica, quienes inicialmente desconocían que estaban infectadas.

Según el Minsa, la permanencia de estas personas durante la noche en las instalaciones del mercado pudo exponerlas a picaduras de mosquitos transmisores.

Desde la identificación de los primeros casos, se han realizado intervenciones que incluyen la búsqueda activa de personas con síntomas, la toma de muestras para diagnóstico, la investigación epidemiológica, el seguimiento de pacientes, la administración de tratamientos y las labores de prevención y control del mosquito, como la fumigación, indicó el Minsa en un comunicado.

¿Cómo se transmite la malaria?

Las investigaciones entomológicas y epidemiológicas también permitieron identificar áreas de riesgo en los alrededores de Merca Panamá, donde se requiere reforzar la vigilancia y el control vectorial.

Los hallazgos apuntan a posibles lugares de exposición fuera de los predios del mercado, por lo que las intervenciones sanitarias abarcan tanto las zonas identificadas como sus alrededores.

El Minsa aclaró que la malaria no se transmite por el consumo, la compra ni la manipulación de alimentos. La enfermedad es causada por parásitos del género Plasmodium y se transmite principalmente por la picadura de mosquitos infectados del género Anopheles. Por tanto, los alimentos comercializados en Merca Panamá no constituyen una vía de transmisión, indicó la entidad.

Detectamos 34 casos positivos de malaria en los alrededores de Merca Panamá. Se mantienen las acciones de vigilancia, diagnóstico, tratamiento y control vectorial. La enfermedad no se transmite por alimentos. #MinsaPanamá pic.twitter.com/TmmSwSdJul — Ministerio de Salud de Panamá (@MINSAPma) October 15, 2026

En Panamá, la transmisión de malaria se concentra históricamente en focos de Darién, las comarcas indígenas y determinadas áreas de Bocas del Toro, Veraguas y Panamá Este.

El mosquito Anopheles pica principalmente durante la noche, desde el atardecer hasta el amanecer. Por ello, las personas que trabajan, permanecen o pernoctan en las instalaciones de Merca Panamá durante ese período pueden estar más expuestas a las picaduras. El Minsa recomienda utilizar repelente y vestir ropa que cubra los brazos y las piernas.

Datos clave para tener en cuenta: