Minsa e Ifarhu acuerdan con universidades privadas mantener becas de medicina

NOTICIA. Contenido con base en hechos observados o verificados por el reportero, o con base en fuentes conocedoras de la temática.

Noticia NOTICIA. Contenido con base en hechos observados o verificados por el reportero, o con base en fuentes conocedoras de la temática.

Autoridades del Minsa, el Ifarhu y representantes de universidades privadas acordaron permitir la matrícula de 132 estudiantes de medicina mientras avanzan los trámites administrativos para regularizar sus becas.

El Ministerio de Salud (Minsa) y el Instituto para la Formación y Aprovechamiento de Recursos Humanos (Ifarhu) asumieron el compromiso de ofrecer una solución definitiva a la situación de 132 estudiantes de medicina beneficiarios de programas de becas en universidades particulares.

El anuncio se produjo tras una reunión con representantes de estas casas de estudios, en la que se acordó un trabajo coordinado para garantizar que los alumnos puedan mantenerse matriculados y continuar su formación académica sin interrupciones.

Las autoridades buscan destrabar atrasos administrativos y financieros que han puesto en riesgo la continuidad de los estudios de los futuros médicos, afectados por la falta de refrendos y pagos pendientes.

El viceministro de Salud, Manuel Zambrano Chang, informó que ambas instituciones revisarán de manera individual cada expediente como parte del proceso para obtener los refrendos de la Contraloría General de la República.

Explicó que se han realizado varias reuniones técnicas para sustentar la documentación necesaria y cumplir con los parámetros exigidos por el ente fiscalizador.

Zambrano Chang aseguró que el Minsa cuenta con el respaldo de las universidades involucradas, lo que permitirá que los estudiantes formalicen su matrícula mientras se completa el trámite administrativo.

El funcionario transmitió un mensaje de tranquilidad a los becarios y afirmó que el trabajo interinstitucional permitirá que continúen su carrera sin mayores contratiempos.

Por su parte, el director del Ifarhu, Carlos Godoy, señaló que la entidad da seguimiento a las obligaciones asumidas por el Estado y que cada caso será evaluado de forma individual, debido a que los expedientes presentan situaciones distintas.

Detalló que se trata de 132 estudiantes de cuatro universidades privadas, correspondientes a los años 2022, 2023 y 2024, y que, en la medida en que los recursos lo permitan, se pondrán al día las obligaciones financieras con los centros de estudios superiores.

“Nuestro compromiso es cumplir con el debido proceso y honrar, en el menor tiempo posible, cada una de las obligaciones”, subrayó Godoy.

La entidad explicó que, tras la eliminación del programa de auxilios económicos, los beneficiarios deben migrar a un nuevo esquema de becas socioeconómicas, un proceso que actualmente se encuentra en revisión legal.

De acuerdo con el Ifarhu, desde enero de 2025 rige un nuevo reglamento que suprime los auxilios económicos, lo que impide continuar los pagos bajo esa figura. A esto se suma que existe un grupo de estudiantes que, pese a haber sido seleccionado como beneficiario, no llegó a firmar contrato, una omisión administrativa que hoy agrava la situación.