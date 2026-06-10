Panamá, 10 de junio del 2026
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    FORMACIÓN MÉDICA

    Minsa eleva a 50% la nota mínima para aprobar la Certificación Básica en Medicina

    Los estudiantes de medicina deberán obtener al menos un 50% para aprobar la Certificación Básica e iniciar el internado, una medida con la que el Minsa busca elevar los estándares de formación de los futuros médicos.

    Aleida Samaniego C.
    Minsa eleva a 50% la nota mínima para aprobar la Certificación Básica en Medicina
    El internado médico es una etapa práctica y obligatoria de la formación de medicina para obtener la idoneidad. Foto/Elysée Fernández

    Los estudiantes de medicina deberán obtener al menos un 50% de aprobación en la Certificación Básica en Medicina para acceder al internado médico a partir de agosto de 2026, luego de que el Ministerio de Salud (Minsa) impulsara un aumento en los estándares de evaluación ante preocupaciones sobre la preparación de algunos profesionales recién graduados.

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    La medida fue aprobada por el Consejo Interinstitucional de Certificación Básica en Medicina, adscrito al Minsa, mediante la Resolución No. 02 del 24 de febrero de 2026, publicada en la Gaceta Oficial No. 30542 el 9 de junio. La disposición establece que, desde la tercera convocatoria del examen de este año, los aspirantes deberán obtener un puntaje mínimo de 458 puntos, equivalente al 50% de aprobación.

    Hasta ahora, la nota mínima exigida era de 427 puntos, correspondiente al 45% de aprobación, criterio que había sido establecido mediante una resolución emitida en mayo de 2025.

    En enero pasado, el ministro de Salud, Fernando Boyd Galindo, señaló a La Prensa que había recibido numerosas quejas de docentes y directores de hospitales sobre el nivel de preparación de algunos médicos recién graduados.

    “Me han dicho que lo que están recibiendo es preocupante. Un médico mal preparado no es como un profesional de otra carrera. Un error aquí puede costar una vida”, advirtió el ministro.

    Boyd Galindo también subrayó que la intención no es señalar a ninguna universidad en particular, sino estandarizar la formación médica y responder al crecimiento sin planificación en el número de egresados, en un contexto en el que la capacidad del sistema de salud para ofrecer plazas de internado es limitada.

    Lea la resolución completa:

    Adjuntos

    Minsa Certificacion.pdf

    La resolución revela que el Minsa propuso incrementar progresivamente el porcentaje de aprobación del examen para fortalecer los estándares de evaluación de los futuros médicos. La recomendación contemplaba elevar el requisito del 45% al 50% en 2026, posteriormente al 55% y, finalmente, alcanzar el 61% en 2027.

    Sin embargo, el Consejo decidió aprobar inicialmente solo el aumento hasta el 50% para el examen previsto en agosto de este año, dejando los incrementos posteriores sujetos a la evaluación de los resultados obtenidos.

    La Certificación Básica en Medicina es un requisito obligatorio para que los estudiantes puedan realizar el internado médico y, posteriormente, ejercer en el sistema de salud panameño. El examen se aplica desde 2014, tres veces al año, por el Consejo Interinstitucional de Certificación Básica en Medicina, en coordinación con la Universidad de Panamá y el National Board of Medical Examiners (NBME).

    La decisión marca un cambio relevante en el proceso de certificación médica en Panamá y podría incidir en los índices de aprobación de quienes aspiran a ingresar al internado, una etapa fundamental en la formación profesional de los futuros médicos del país.

    Aleida Samaniego C.

    Editora sección sociedad

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