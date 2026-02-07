Minsa evalúa evidencia científica antes de decidir inclusión de la vacuna contra el dengue

NOTICIA. Contenido con base en hechos observados o verificados por el reportero, o con base en fuentes conocedoras de la temática.

El Ministerio de Salud (Minsa) informó este sábado 7 de febrero que, por el momento, mantiene como prioridad el análisis técnico y la evaluación integral de la evidencia científica relacionada con la vacuna contra el dengue, proceso que desarrolla la Comisión Nacional Asesora de Prácticas de Inmunización (Conapi).

La directora general de Salud Pública, Yelkys Gill, explicó que los equipos técnicos de Epidemiología, en conjunto con el Programa Ampliado de Inmunización (PAI) del Minsa, analizan los resultados de impacto observados en los países que ya han incorporado esta vacuna a sus esquemas nacionales. Estos análisis se complementan con la revisión de las recomendaciones que debe emitir la Conapi, instancia clave para determinar una eventual inclusión de la vacuna en el esquema nacional de vacunación.

Señaló que los equipos especializados revisan la experiencia de otros países que ya han aplicado la vacuna, considerando diferencias epidemiológicas, climáticas y culturales que pueden influir en su efectividad.

Gill destacó que la vacuna contra el dengue es costosa y que la evidencia científica disponible indica una menor efectividad frente a algunos serotipos del virus, como el tipo 3, predominante en Panamá. Por ello, subrayó que cualquier decisión debe basarse en estudios rigurosos y en los resultados observados en otros contextos.

La funcionaria recalcó que la inclusión de una vacuna en el esquema nacional no es un proceso sencillo, ya que debe cumplir con normativas sanitarias, criterios de la Organización Panamericana de la Salud (OPS), procesos de capacitación del personal de salud y educación a la población, además de contar con respaldo presupuestario.

En Panamá la Ley 48 del 5 de diciembre de 2007, es la que exige garantizar la sostenibilidad del biológico una vez incorporado al esquema nacional.

En ese sentido, indicó que la eventual incorporación de la vacuna contra el dengue solo podría evaluarse a mediano o largo plazo, una vez se complete el análisis técnico, financiero y operativo. Mientras tanto, reiteró que la principal estrategia del Minsa sigue siendo la prevención, especialmente la eliminación de criaderos de mosquitos, como la medida más efectiva para reducir la transmisión del dengue.

Por su parte, la coordinadora del PAI, Itzel de Hewitt, señaló que cualquier decisión sobre la incorporación de esta vacuna estaría supeditada a la disponibilidad de un presupuesto adecuado y a que su adquisición se realice a través del Fondo Rotatorio de la Organización Panamericana de la Salud (OPS). Este mecanismo permite a los países acceder a precios preferenciales mediante compras conjuntas y garantiza la sostenibilidad financiera a largo plazo.

De Hewitt recordó que es la Ley 48 del 5 de diciembre de 2007, que exige garantizar la sostenibilidad del biológico para que sea incorporado al esquema nacional.

Las declaraciones de las funcionaria se dieron tras la solicitud de algunos especialistas de salud pública que piden la introducción al esquema de vacunación panameño de las vacunas Qdenga contra el dengue y NIBSC contra el virus sincitial respiratorio (VSR).

Dengue sigue en aumento

Según el departamento de Epidemiología, durante la semana epidemiológica N° 3 (18 al 24 de enero de 2026) se registraron 475 casos acumulados de dengue a nivel nacional, según el Departamento de Epidemiología. La mayoría corresponde a casos sin signos de alarma (421), mientras que 53 presentan signos de alarma y se reporta un caso de dengue grave.

La Región Metropolitana concentra el mayor número de contagios con 126 casos, seguida por Bocas del Toro (60), San Miguelito (57), Panamá Oeste (55) y Colón (42). En cuanto a la atención médica, se contabilizan 18 personas hospitalizadas y una defunción en Bocas del Toro, lo que eleva a dos las muertes acumuladas por dengue en lo que va del año.

La institución indicó que este tema continuará bajo evaluación a mediano y largo plazo, a la luz de la evidencia científica disponible y de la experiencia acumulada por otros países en relación con la efectividad de la vacuna.