Minsa evalúa reutilizar el antiguo hospital Manuel Amador Guerrero por falta de espacio

El Minsa analiza trasladar y unificar servicios regionales ante la saturación de su sede en la costa Atlántica. La histórica estructura, construida en 1936, podría ser reacondicionada para fortalecer la atención sanitaria en la provincia.

La falta de espacio en la sede regional del Ministerio de Salud (Minsa) en la provincia de Colón ha llevado a las autoridades a evaluar nuevas alternativas para mejorar la atención a la población. Entre las opciones analizadas destaca la posible reutilización del antiguo Hospital Manuel Amador Guerrero, una estructura emblemática construida en 1936 y ubicada en el casco antiguo de la ciudad.

La propuesta surge tras una gira de trabajo encabezada por el ministro de Salud, Fernando Boyd Galindo, quien recorrió distintos centros médicos de la provincia para conocer de primera mano las principales necesidades en materia de infraestructura, insumos, medicamentos y recurso humano.

Durante la visita, el titular de Salud inspeccionó instalaciones en Chilibre, el centro de salud Juventina Montenegro de Sardinilla y el Policentro Juan Antonio Núñez, en Calle 9. En cada punto se evaluaron las condiciones operativas y la capacidad de respuesta ante la creciente demanda de servicios sanitarios en la región.

Uno de los puntos clave del recorrido fue la sede regional del Minsa en la costa Atlántica, donde actualmente funcionan varias clínicas especializadas, entre ellas la de Heridas, la de Salud Integral del Adolescente y la que atiende a pacientes con VIH. En el mismo edificio también operan oficinas administrativas, el almacén de medicamentos y el cuarto frío del Programa Ampliado de Inmunización, lo que ha generado una marcada limitación de espacio para albergar adecuadamente todos los servicios.

Según el comunicado oficial, esta saturación ha motivado el análisis de una posible reubicación parcial de dependencias con el objetivo de reorganizar y unificar los servicios públicos de salud en Colón. “Se trata de una estructura emblemática, construida en 1936, que puede ser reutilizada”, expresó el ministro al referirse al antiguo hospital.

El histórico Hospital Manuel Amador Guerrero podría así recuperar protagonismo dentro del sistema público, siempre que se concreten los planes de adecuación y modernización que actualmente son objeto de evaluación técnica.

La gira contó además con la participación de la directora general de Salud Pública, Yelkys Gill, y del director nacional de Infraestructura en Salud, Abdiel Escobar, quienes acompañaron al ministro en la inspección de las instalaciones y en el análisis de viabilidad del proyecto.

Cabe destacar que la provincia ya cuenta con un nuevo Hospital Manuel Amador Guerrero, inaugurado oficialmente en junio de 2025 y en pleno funcionamiento desde diciembre del mismo año. Esta moderna instalación, que sustituyó la antigua infraestructura hospitalaria, dispone de 474 camas y nueve quirófanos, además de tecnología avanzada para atender a más de 300 mil habitantes.

No obstante, la actual evaluación del Minsa responde específicamente a la necesidad de reorganizar los servicios regionales que operan fuera del hospital nuevo y que enfrentan limitaciones físicas en su sede administrativa.

Con esta iniciativa, las autoridades de salud fortalecer la red sanitaria en Colón, optimizar la distribución de servicios y garantizar mejores condiciones tanto para los pacientes como para el personal médico, en una provincia donde la demanda de atención continúa en aumento.