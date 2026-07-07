Minsa invertirá $11.8 millones en rescate del Minsa-Capsi en Puerto Caimito

NOTICIA. Contenido con base en hechos observados o verificados por el reportero, o con base en fuentes conocedoras de la temática.

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La recuperación del Minsa-Capsi forma parte de una inversión superior a los $48.1 millones que el Minsa ejecutará en proyectos de infraestructura sanitaria en Panamá Oeste.

El Ministerio de Salud (Minsa) destinará aproximadamente $11.8 millones para recuperar el Centro de Atención Primaria de Salud Innovadora (Minsa-Capsi) de Puerto Caimito, en Panamá Oeste, una obra iniciada durante la administración gubernamental 2009-2014 que permaneció abandonada por más de una década sin llegar a prestar servicios a la población.

Esta infraestructura formaba parte de los 16 Centros de Atención Primaria de Salud Innovadora (Minsa-Capsi), proyectos impulsado para ampliar la cobertura sanitaria y acercar servicios médicos a comunidades con limitaciones de acceso. Sin embargo, varios de estos proyectos enfrentaron retrasos y paralizaciones que impidieron su culminación.

Este Minsa-Capsi fue desarrollado con una inversión inicial de $9.45 millones y estuvo bajo la responsabilidad de la empresa Omega Engineering. Pese a ello, la obra nunca llegó a operar y permaneció en abandono durante años, tras litigios legales.

El ministro de Salud, Fernando Boyd Galindo, junto a Abdiel Escobar Tejedor, director nacional de Infraestructura de Salud. Foto/ Cortesía.

Durante una gira por la Región de Salud de Panamá Oeste, el ministro de Salud, Fernando Boyd Galindo, inspeccionó las instalaciones del Minsa-Capsi de Puerto Caimito, considerado por residentes como una obra largamente esperada por la comunidad.

Según las autoridades, los trabajos de recuperación podrían iniciar a finales de este año y beneficiarían a más de 47 mil residentes del área.

La recuperación del Minsa-Capsi forma parte de una inversión superior a los $48.1 millones que el Minsa ejecutará en proyectos de infraestructura sanitaria en la provincia, con impacto estimado para más de 225 mil personas.

Como parte de la gira, el ministro también recorrió los terrenos donde se proyecta la construcción del nuevo Centro de Salud de Arraiján, una obra valorada en más de $25 millones y que beneficiará a más de 150 mil residentes de unas 110 comunidades.

Asimismo, el Minsa contempla la construcción del nuevo Centro de Salud Rosa Tasón, en Chame, cuyo contrato fue adjudicado por más de $11.3 millones, con beneficio para más de 28 mil habitantes.

Boyd Galindo también visitó otras instalaciones sanitarias de Panamá Oeste, entre ellas el Centro de Salud José García, en Capira; el Puesto de Salud de Campana; el Subcentro de Salud de Coloncito, en Gorgona; y el Centro de Salud de San Carlos.

De acuerdo con el Minsa, estas giras buscan identificar las principales necesidades en infraestructura, personal médico y abastecimiento de insumos y medicamentos para fortalecer la atención en las instalaciones de salud pública.