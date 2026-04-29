Minsa investiga exposición a agroquímico que afectó a 25 alumnos en Olá

NOTICIA. Contenido con base en hechos observados o verificados por el reportero, o con base en fuentes conocedoras de la temática.

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El Ministerio de Salud (Minsa) informó que 25 estudiantes resultaron afectados tras la exposición a un agroquímico en la Escuela IPT Omar Torrijos Herrera, ubicada en el distrito de Olá, provincia de Coclé.

Según el reporte oficial, los alumnos fueron atendidos por el Sistema Integrado de Salud y se mantienen bajo observación médica, aunque todos están fuera de peligro.

De los estudiantes afectados, 15 fueron trasladados al Hospital Aquilino Tejeira, en Penonomé, y otros 10 al Hospital Rafael Estévez, en Aguadulce, luego de presentar síntomas relacionados con la inhalación del químico.

“El Sistema Integrado de Salud mantiene la recomendación de vigilancia médica durante las próximas 48 a 72 horas, ante la posibilidad de complicaciones respiratorias tardías asociadas a la exposición al químico”, indicó la entidad en un comunicado.

El Minsa añadió que continuará con el seguimiento del caso y reiteró su compromiso de velar por la salud de la población.

Por su parte el Ministerio de Educación (Meduca) informó que los docentes del plantel realizaron acciones iniciales para contener la sustancia, mientras unidades del benemérito Cuerpo de Bomberos brindaron atención especializada y realizaron las verificaciones correspondientes.

Por el momento, las clases en el IPT Omar Torrijos Herrera, fueron suspendidas para este jueves 30 de abril, mientras se realizan las evaluaciones correspondientes y garantizar condiciones seguras.

Este nuevo episodio ocurre poco tiempo después de otro caso similar registrado en la provincia de Colón, el pasado sábado 25 de abril, donde varias personas también resultaron afectadas, presuntamente, por exposición a agroquímicos, lo que encendió las alertas sobre el manejo y uso de estas sustancias cerca de comunidades y centros educativos.

Ese incidente provocó atenciones médicas de emergencia y reavivó el debate sobre la necesidad de reforzar los controles, la fiscalización y los protocolos de aplicación de productos químicos en zonas pobladas.

La repetición de estos eventos ha generado preocupación entre padres de familia y docentes, quienes piden investigaciones para determinar cómo ocurrió la exposición en el plantel de Coclé y si se cumplieron las normas de seguridad correspondientes.

Especialistas han advertido que la inhalación de agroquímicos puede causar irritación respiratoria, mareos, náuseas y otras complicaciones, especialmente en niños y adolescentes.

Las autoridades sanitarias no han detallado hasta el momento qué sustancia estuvo involucrada en el incidente ni cómo se produjo la exposición.