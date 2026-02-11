Panamá, 11 de febrero del 2026

    SALUBRIDAD

    Minsa niega orden de demolición de quioscos frente al Instituto Oncológico

    Aleida Samaniego C.
    Quioscos en los alrededores del ION fueron demolidos este 10 de febrero. Cortesía

    El Ministerio de Salud (Minsa) aclara a la comunidad en general que no ordenó la demolición de los quioscos ubicados en la servidumbre frente al Instituto Oncológico Nacional.

    Falta de personal y servicios divididos: médicos del ION alertan sobre riesgos en la atención de los pacientes con cáncerEl nuevo Instituto Oncológico: una obra que comenzó a prometerse en 2007

    En su momento, la Región Metropolitana de Salud, como resultado de operativos de salud realizados, detectó irregularidades sanitarias en varios de estos establecimientos, motivo por el cual se ordenó su cierre temporal, mas no su demolición.

    En la Región Metropolitana de Salud reposan ocho expedientes correspondientes al año 2025, los cuales, tras las evaluaciones efectuadas por el personal de Salud Pública, evidencian faltas y deficiencias sanitarias que impiden a los locales inspeccionados obtener una constancia sanitaria.

    Los propietarios de los locales indicaron que sus papeles están al día y que cumplían con el pago de impuestos. Cortesía

    En atención a lo anterior, mediante resolución de la Región Metropolitana de Salud, se procedió a declarar la suspensión temporal de actividades de los establecimientos comerciales señalados. Dicha medida fue debidamente notificada a los propietarios, constando la firma de enterado en los expedientes respectivos.

    La suspensión temporal de actividades estaría condicionada a la mitigación y subsanación de las contravenciones detectadas, conforme a las normativas sanitarias vigentes.

    El Minsa reiteró que no posee la potestad legal para ordenar la demolición de ninguna estructura o local, aun cuando sea de interés sanitario.

    Aleida Samaniego C.

    Editora sección sociedad

