Minsa ordena cierre de empresa de cosméticos en Tocumen

NOTICIA. Contenido con base en hechos observados o verificados por el reportero, o con base en fuentes conocedoras de la temática.

Noticia NOTICIA. Contenido con base en hechos observados o verificados por el reportero, o con base en fuentes conocedoras de la temática.

Las autoridades de salud recomendaron a la población abstenerse de adquirir o utilizar productos elaborados, distribuidos o comercializados por Cosmetic Plus, S.A.

El Ministerio de Salud (Minsa), a través de la Dirección Nacional de Farmacia y Drogas, ordenó el cierre temporal y la suspensión de la licencia de operación de la empresa Cosmetic Plus, S.A., ubicada en el corregimiento de Tocumen.

La medida forma parte de las acciones de vigilancia y control sanitario que realiza la entidad “para salvaguardar la salud y seguridad de la población”, según informó el Minsa mediante un comunicado.

La empresa se dedica a la fabricación, importación y distribución de productos cosméticos. Sin embargo, las autoridades no detallaron cuáles productos estarían vinculados a la compañía.

Ante esta disposición administrativa, el Minsa recomendó a la población abstenerse de adquirir o utilizar productos elaborados, distribuidos o comercializados por Cosmetic Plus, S.A., mientras se mantengan vigentes las medidas adoptadas.

Nota en desarrollo