Panamá, 26 de mayo del 2026

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    SALUD PÚBLICA

    Minsa ordena cierre de empresa de cosméticos en Tocumen

    Las autoridades de salud recomendaron a la población abstenerse de adquirir o utilizar productos elaborados, distribuidos o comercializados por Cosmetic Plus, S.A.

    Aleida Samaniego C.
    Minsa ordena cierre de empresa de cosméticos en Tocumen
    Sede del Ministerio de Salud. Foto/Archivo

    El Ministerio de Salud (Minsa), a través de la Dirección Nacional de Farmacia y Drogas, ordenó el cierre temporal y la suspensión de la licencia de operación de la empresa Cosmetic Plus, S.A., ubicada en el corregimiento de Tocumen.

    La medida forma parte de las acciones de vigilancia y control sanitario que realiza la entidad “para salvaguardar la salud y seguridad de la población”, según informó el Minsa mediante un comunicado.

    La empresa se dedica a la fabricación, importación y distribución de productos cosméticos. Sin embargo, las autoridades no detallaron cuáles productos estarían vinculados a la compañía.

    Ante esta disposición administrativa, el Minsa recomendó a la población abstenerse de adquirir o utilizar productos elaborados, distribuidos o comercializados por Cosmetic Plus, S.A., mientras se mantengan vigentes las medidas adoptadas.

    Nota en desarrollo

    Aleida Samaniego C.

    Editora sección sociedad


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