Minsa ordena denunciar ante el Ministerio Público certificados médicos falsos

NOTICIA. Contenido con base en hechos observados o verificados por el reportero, o con base en fuentes conocedoras de la temática.

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El Minsa establece que las irregularidades que puedan constituir delitos durante la verificación de certificados médicos deberán ser denunciadas ante el Ministerio Público y crea un nuevo formulario para reforzar el control de estos documentos.

El Ministerio de Salud (Minsa) modificó el procedimiento para verificar la autenticidad de los certificados médicos de incapacidad y estableció que las posibles conductas delictivas detectadas durante estas revisiones deberán ser denunciadas ante el Ministerio Público.

La nueva disposición está contenida en un Decreto Ejecutivo No.29 publicado este 19 de agosto en la Gaceta Oficial, mediante el cual se modifica el Decreto Ejecutivo No. 17 del 11 de agosto de 2025, que estableció el procedimiento para solicitar la verificación de autenticidad de estos documentos.

El cambio establece que, cuando una autoridad regional de salud advierta una conducta presuntamente delictiva durante la verificación de un certificado, deberá poner el hecho en conocimiento del Ministerio Público mediante la denuncia correspondiente.

Certificados deben reflejar la atención recibida

El Minsa recordó que un certificado médico de incapacidad debe ser un reflejo fiel de la atención médica brindada al paciente y debe ser emitido personalmente por el profesional de la salud que realizó la evaluación.

La normativa advierte que un certificado que no corresponda con la realidad puede generar un proceso administrativo contra el profesional que lo expida, sin perjuicio de las responsabilidades civiles y penales que puedan corresponder.

El decreto también remite al Código Penal, que contempla sanciones relacionadas con la falsedad documental. Estas disposiciones pueden alcanzar tanto a los profesionales que expidan certificados falsos como a las personas que los utilicen.

La normativa también señala que el Código Procesal Penal permite a los jueces verificar posteriormente los certificados médicos presentados por abogados para justificar su ausencia en audiencias.

Lea Decreto Ejecutivo No.29:

Nuevo formulario de verificación

El Minsa también aprobó un nuevo “Formulario de Verificación de Autenticidad del Certificado de Incapacidad Médico”, que deberá ser utilizado por las unidades administrativas encargadas de realizar estas comprobaciones.

El formulario forma parte del decreto como Anexo I.

De acuerdo con el Minsa, la modificación busca fortalecer los mecanismos de control, seguimiento y trazabilidad de los certificados médicos, además de descentralizar el procedimiento.

La entidad sostiene que esta descentralización permitirá reducir los tiempos administrativos y facilitar un proceso de verificación más rápido y seguro.

Con las nuevas reglas, una irregularidad detectada durante la comprobación de un certificado médico podrá generar consecuencias administrativas para el profesional que lo emitió y, cuando existan indicios de una posible conducta delictiva, deberá ser denunciada ante el Ministerio Público.