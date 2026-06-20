Minsa ordena el retiro del desodorante Lactovit por contener sustancia prohibida

NOTICIA. Contenido con base en hechos observados o verificados por el reportero, o con base en fuentes conocedoras de la temática.

Noticia NOTICIA. Contenido con base en hechos observados o verificados por el reportero, o con base en fuentes conocedoras de la temática.

La Resolución N° 085 del 3 de junio de 2026, emitida por el Minsa y publicada en Gaceta Oficial, cancela el registro sanitario del producto Lactovit Reparador Lactourea Spray.

El Ministerio de Salud (Minsa) ordenó el retiro inmediato del mercado panameño del desodorante Lactovit Desodorante Reparador Lactourea Spray (Protección Inteligente), tras detectar que contiene una sustancia prohibida por organismos internacionales debido a sus posibles riesgos para la salud.

La medida fue oficializada mediante la Resolución N.° 085 del 3 de junio de 2026, emitida por el Minsa y publicada este viernes 19 de junio en la Gaceta Oficial. Además, la entidad canceló el registro sanitario del producto y dispuso la suspensión de su comercialización en todo el país.

Según la resolución, el producto es fabricado por Laboratorios Genesse, S.L., de España, y distribuido en Panamá por Agencias Motta, S.A.

La decisión se fundamenta en alertas emitidas por la Agencia Española de Medicamentos y Productos Sanitarios (AEMPS) y la Agencia Europea de Sustancias y Mezclas Químicas (ECHA), que identificaron la presencia de Butilfenil Metilpropional, también conocido como Lilial, una fragancia clasificada por la Unión Europea como sustancia tóxica para la reproducción y prohibida en productos cosméticos.

De acuerdo con el Minsa, esta sustancia fue incluida en la lista de compuestos restringidos por la Comisión Europea tras ser catalogada como potencialmente perjudicial para la salud humana, al estar clasificada como carcinógena, mutágena o tóxica para la reproducción.

La resolución del Minsa ordena a distribuidores, importadores y establecimientos comerciales retirar todas las unidades disponibles del producto en un plazo máximo de 30 días calendario. Además, las empresas involucradas deberán presentar un informe detallado sobre las acciones ejecutadas para cumplir con la medida.

La autoridad sanitaria advirtió que la disposición entra en vigencia a partir de su publicación oficial y responde al deber constitucional del Estado de proteger la salud y la integridad física de los consumidores.