Panamá, 13 de agosto del 2025

    NoticiaNOTICIA. Contenido con base en hechos observados o verificados por el reportero, o con base en fuentes conocedoras de la temática.
    |
    Salud

    Minsa ordena el retiro del perfume Guess Seductive por contener compuesto nocivo para la salud

    Yasser Yánez García
    Guess Seductive Eau de Toilette Natural Spray.

    El Ministerio de Salud (Minsa) suspendió el registro sanitario del perfume Guess Seductive Eau de Toilette Natural Spray y ordenó su retiro del mercado nacional, tras confirmarse que el producto contiene un ingrediente prohibido por la Unión Europea.

    La medida, dispuesta en la Resolución N.° 170 del 1 de agosto de 2025, responde a un boletín emitido por la Agencia Española de Medicamentos y Productos Sanitarios (AEMPS) el pasado 7 de julio de 2025, en el cual se identificó la presencia del compuesto 2-(4-tert-butylbenzyl) propionaldehyde (BMHCA) en la formulación del perfume.

    El BMHCA también se utiliza en diversos productos no cosméticos, como artículos de limpieza para el hogar y detergentes.

    De acuerdo con la Comisión Europea, el BMHCA, como compuesto puro, ha resultado irritante para la piel y los ojos de los conejos.

    Además, en humanos, este ingrediente presenta el riesgo de inducir sensibilización cutánea y efectos cancerígenos, mutágenos o tóxicos para la reproducción.

    Este sería el segundo producto de uso personal al que el Minsa suspende su registro sanitario y ordena su retiro del mercado por contener dicho componente. En junio pasado, la medida se aplicó al perfume Paco Rabanne Pour Homme Eau de Toilette (EDT).

