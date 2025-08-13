Minsa ordena el retiro del perfume Guess Seductive por contener compuesto nocivo para la salud

NOTICIA. Contenido con base en hechos observados o verificados por el reportero, o con base en fuentes conocedoras de la temática.

Noticia NOTICIA. Contenido con base en hechos observados o verificados por el reportero, o con base en fuentes conocedoras de la temática.

El Ministerio de Salud (Minsa) suspendió el registro sanitario del perfume Guess Seductive Eau de Toilette Natural Spray y ordenó su retiro del mercado nacional, tras confirmarse que el producto contiene un ingrediente prohibido por la Unión Europea.

La medida, dispuesta en la Resolución N.° 170 del 1 de agosto de 2025, responde a un boletín emitido por la Agencia Española de Medicamentos y Productos Sanitarios (AEMPS) el pasado 7 de julio de 2025, en el cual se identificó la presencia del compuesto 2-(4-tert-butylbenzyl) propionaldehyde (BMHCA) en la formulación del perfume.

El BMHCA también se utiliza en diversos productos no cosméticos, como artículos de limpieza para el hogar y detergentes.

De acuerdo con la Comisión Europea, el BMHCA, como compuesto puro, ha resultado irritante para la piel y los ojos de los conejos.

Además, en humanos, este ingrediente presenta el riesgo de inducir sensibilización cutánea y efectos cancerígenos, mutágenos o tóxicos para la reproducción.

Este sería el segundo producto de uso personal al que el Minsa suspende su registro sanitario y ordena su retiro del mercado por contener dicho componente. En junio pasado, la medida se aplicó al perfume Paco Rabanne Pour Homme Eau de Toilette (EDT).