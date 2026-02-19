Minsa ordena retirar del mercado protector solar Hello Sunday SPF 50 por no cumplir con el nivel de protección indicado

NOTICIA. Contenido con base en hechos observados o verificados por el reportero, o con base en fuentes conocedoras de la temática.

El Ministerio de Salud (Minsa) informó la suspensión del registro sanitario y el retiro del mercado del producto de protección solar Hello Sunday The One For Your Eyes Mineral Eye Cream SPF 50, tras una alerta internacional sobre inconsistencias en su nivel de protección.

La medida se adopta luego de que la Agencia Española de Medicamentos y Productos Sanitarios (AEMPS) emitiera una nota de seguridad en la que comunicó el cese de comercialización, la retirada del mercado y la recuperación de todos los lotes del producto.

Según la información difundida por la autoridad sanitaria española, la empresa responsable adoptó las medidas de forma voluntaria, tras comprobar en ensayos recientes que el factor de protección solar (FPS) del producto es inferior al declarado en el etiquetado.

La entidad indicó que procedió a suspender el registro sanitario del producto en Panamá y ordenó su retiro inmediato de farmacias, supermercados y demás establecimientos donde pudiera estar disponible.

El FPS mide la cantidad de radiación ultravioleta necesaria para producir una quemadura solar en piel protegida en comparación con piel sin protección.

Sin embargo, las autoridades recuerdan que el FPS no determina el tiempo exacto que una persona puede exponerse al sol sin sufrir daños, ya que influyen factores como la intensidad de la radiación solar y el tipo de piel.

El Minsa además pdidió a los consumidores que hayan adquirido el producto a suspender su uso.