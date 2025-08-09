Panamá, 09 de agosto del 2025

Suscríbete

  • ePaper
    • ePaper| Kiosco

    Regístrate para recibir los titulares de La Prensa en tu correo

    NoticiaNOTICIA. Contenido con base en hechos observados o verificados por el reportero, o con base en fuentes conocedoras de la temática.
    |
    Salud pública

    Minsa ordena retirar del mercado la crema dental Colgate Total Clean Mint por riesgo a la salud

    Yasser Yánez García
    Minsa ordena retirar del mercado la crema dental Colgate Total Clean Mint por riesgo a la salud
    Ejemplar de Colgate Clean Mint. Sitio web de Colgate

    El Ministerio de Salud (Minsa) ordenó el retiro inmediato en Panamá de varios productos dentales de la marca Colgate, tras recibir una alerta sanitaria internacional por posibles reacciones adversas en los usuarios.

    +info

    Minsa recomienda precaución con pastas dentales que contienen fluoruro de estaño

    La medida responde a una advertencia emitida por la Agencia Nacional de Vigilancia Sanitaria de Brasil (ANVISA), que reportó casos de lesiones bucales, dolor, ardor, inflamación de encías e hinchazón de labios asociados al uso de la crema dental Colgate Total Clean Mint, la cual mantiene dentro de sus ingredientes el fluoruro de estaño.

    Según la Asociación Dental Americana (ADA), el fluoruro de estaño es un ingrediente activo frecuente en las cremas dentales.

    Los productos que deben ser retirados del mercado en Panamá son: Colgate Clean Mint con registro sanitario 114356 de Brasil; Colgate Total Crema Dental Clean Mint con registro sanitario 206275 de Brasil, y Colgate Crema Dental Clean Mint con registro sanitario 206112 de México.

    Previamente, el pasado 6 de junio, el Minsa emitió una advertencia preventiva sobre el uso de productos dentales que contuvieran fluoruro de estaño, luego de que se reportaran más de 1,400 casos de reacciones adversas en Brasil.

    En su momento, las autoridades recomendaron a los padres evitar el uso de enjuagues bucales en niños menores de seis años, y verificar que las pastas dentales para infantes estén debidamente formuladas para ese grupo etario.

    En adultos, se sugiere no ingerir estos productos, asegurarse de que la concentración de flúor no supere el 0.15%, y suspender su uso ante cualquier reacción anormal.

    Yasser Yánez García


    Eventos de tustiquetes.com

    LAS MÁS LEÍDAS

    • Conoce los puntos de venta de agroferias del IMA en el país este viernes 8 de agosto. Leer más
    • Continúan las agroferias este 9 de agosto: conozca qué productos estarán disponibles y dónde adquirirlos. Leer más
    • Docentes denuncian descuentos ‘ilegales’ por más de $200 millones y destituciones. Leer más
    • Panamá derrotó a México en Campeonato de Niños Sub-15 de Concacaf. Leer más
    • Estos son los nuevos precios de los combustibles a partir de este viernes 8 de agosto. Leer más
    • Mulino está dispuesto a conversar con Panama Ports, pero sostiene que el contrato con ese puerto es ‘lesivo al interés nacional’. Leer más
    • Agroferias del IMA: conozca los lugares de venta para el 6 y 7 de agosto en todo Panamá. Leer más