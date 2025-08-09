Minsa ordena retirar del mercado la crema dental Colgate Total Clean Mint por riesgo a la salud

NOTICIA. Contenido con base en hechos observados o verificados por el reportero, o con base en fuentes conocedoras de la temática.

El Ministerio de Salud (Minsa) ordenó el retiro inmediato en Panamá de varios productos dentales de la marca Colgate, tras recibir una alerta sanitaria internacional por posibles reacciones adversas en los usuarios.

La medida responde a una advertencia emitida por la Agencia Nacional de Vigilancia Sanitaria de Brasil (ANVISA), que reportó casos de lesiones bucales, dolor, ardor, inflamación de encías e hinchazón de labios asociados al uso de la crema dental Colgate Total Clean Mint, la cual mantiene dentro de sus ingredientes el fluoruro de estaño.

Según la Asociación Dental Americana (ADA), el fluoruro de estaño es un ingrediente activo frecuente en las cremas dentales.

Los productos que deben ser retirados del mercado en Panamá son: Colgate Clean Mint con registro sanitario 114356 de Brasil; Colgate Total Crema Dental Clean Mint con registro sanitario 206275 de Brasil, y Colgate Crema Dental Clean Mint con registro sanitario 206112 de México.

Previamente, el pasado 6 de junio, el Minsa emitió una advertencia preventiva sobre el uso de productos dentales que contuvieran fluoruro de estaño, luego de que se reportaran más de 1,400 casos de reacciones adversas en Brasil.

En su momento, las autoridades recomendaron a los padres evitar el uso de enjuagues bucales en niños menores de seis años, y verificar que las pastas dentales para infantes estén debidamente formuladas para ese grupo etario.

En adultos, se sugiere no ingerir estos productos, asegurarse de que la concentración de flúor no supere el 0.15%, y suspender su uso ante cualquier reacción anormal.