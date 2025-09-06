Minsa ordena suspender el registro sanitario y el retiro del mercado de desodorantes y perfumes

NOTICIA. Contenido con base en hechos observados o verificados por el reportero, o con base en fuentes conocedoras de la temática.

La Dirección de Farmacia y Drogas del Ministerio de Salud (Minsa) ordenó el retiro del mercado nacional de dos productos cosméticos, por contener una sustancia que afecta la salud de las personas.

La medida fue publicada en la Gaceta Oficial mediante las resoluciones 182, 183 y 184 del 14 de agosto de 2025, en las que se específica que contienen ingredientes prohibidos y se fundamenta en una alerta rápida emitida por la Agencia Europea de Sustancias y Mezclas Químicas.

En las resoluciones del Minsa se hace referencia al desodorante Axe Pollo aerosol corporal y al perfume Kenzo L’Eau Kenzo Pour Femme Eau de Toilette.

Al tiempo de suspender el registro sanitario, las resoluciones ordenan a todos los distribuidores el retiro inmediato de todos los lotes disponibles en el mercado.